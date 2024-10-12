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مهرجان الموسيقى العربية في مصر يطلق دورة سيد درويش

10/12/2024 8:09:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انطلقت‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬والثلاثون‭ ‬لمهرجان‭ ‬ومؤتمر‭ ‬الموسيقى‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬الجمعة‭ ‬والمهداة‭ ‬إلى‭ ‬الموسيقار‭ ‬سيد‭ ‬درويش‭ ‬بمناسبة‭ ‬مئوية‭ ‬رحليه‭. ‬

وعرض‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬الافتتاح‭ ‬فيلما‭ ‬تسجيليا‭ ‬قصيرا‭ ‬عن‭ ‬حياة‭ ‬الفنان‭ ‬الراحل‭ ‬فيما‭ ‬تغنى‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬والسورية‭ ‬لينا‭ ‬شاماميان‭ ‬والتونسي‭ ‬لطفي‭ ‬بوشناق‭ ‬بمقتطفات‭ ‬من‭ ‬تراثه‭ ‬بتوزيعات‭ ‬حديثة،‭ ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬حفيده‭ ‬أحمد‭ ‬درويش‭ ‬عزفا‭ ‬فرديا‭ ‬على‭ ‬آلة‭ ‬الكمان‭ ‬بمصاحبة‭ ‬الفرقة‭ ‬الموسيقية‭. ‬

وأحيا‭ ‬الجزء‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬مسرح‭ ‬النافورة‭ ‬المكشوف‭ ‬بدار‭ ‬الأوبرا‭ ‬المصرية‭ ‬المغني‭ ‬المصري‭ ‬مدحت‭ ‬صالح‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الساعة‭ ‬ونصف‭ ‬الساعة‭ ‬باقة‭ ‬من‭ ‬أغانيه‭ ‬الشخصية‭ ‬وبعض‭ ‬أغاني‭ ‬عمالقة‭ ‬الغناء‭ ‬أمثال‭ ‬أم‭ ‬كلثوم‭ ‬وعبدالحليم‭ ‬ومحمد‭ ‬قنديل‭. ‬

يحفل‭ ‬برنامج‭ ‬المهرجان‭ ‬الممتد‭ ‬حتى‭ ‬24‭ ‬أكتوبر‭ ‬بسهرات‭ ‬غنائية‭ ‬تحييها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬المصريين‭ ‬والعرب‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬الأردنية‭ ‬نداء‭ ‬شرارة‭ ‬والسورية‭ ‬وعد‭ ‬البحري‭ ‬والعراقي‭ ‬همام‭ ‬إبراهيم‭ ‬والمصري‭ ‬علي‭ ‬الحجار‭ ‬والمصرية‭ ‬ريهام‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬اللبنانيان‭ ‬وائل‭ ‬جسار‭ ‬وعاصي‭ ‬الحلاني‭ ‬اعتذارهما‭ ‬بسبب‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬بلدهما‭. ‬

كما‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬33‭ ‬فرقة‭ ‬موسيقية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬فرقة‭ ‬تراث‭ ‬سيد‭ ‬درويش‭ ‬وفرقة‭ ‬الموسيقى‭ ‬العربية‭ ‬للتراث‭ ‬وفرقة‭ ‬أم‭ ‬كلثوم‭ ‬للموسيقى‭ ‬العربية‭ ‬وفرقة‭ ‬أوبرا‭ ‬الإسكندرية‭ ‬للموسيقى‭ ‬والغناء‭ ‬العربي‭. ‬

وتتوزع‭ ‬حفلات‭ ‬المهرجان‭ ‬على‭ ‬مسارح‭ ‬الأوبرا‭ ‬المصرية‭ ‬بالقاهرة‭ ‬وأوبرا‭ ‬الإسكندرية‭ ‬وأوبرا‭ ‬دمنهور‭ ‬ومسرح‭ ‬معهد‭ ‬الموسيقى‭ ‬العربية‭ ‬ومسرح‭ ‬الجمهورية‭. ‬

وكرم‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬الافتتاح‭ ‬19‭ ‬اسما‭ ‬بارزا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الموسيقى،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬المطرب‭ ‬المغربي‭ ‬فؤاد‭ ‬زبادي‭ ‬والملحن‭ ‬المصري‭ ‬صلاح‭ ‬الشرنوبي‭ ‬والموسيقار‭ ‬السعودي‭ ‬ممدوح‭ ‬سيف‭ ‬والموسيقار‭ ‬العُماني‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬البوسعيدي‭ ‬والمغني‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬منير‭ ‬والملحن‭ ‬اللبناني‭ ‬زياد‭ ‬رحباني‭. ‬

وبالتوازي‭ ‬مع‭ ‬الحفلات‭ ‬الغنائية‭ ‬والموسيقية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المهرجان‭ ‬يقام‭ ‬مؤتمر‭ ‬الموسيقى‭ ‬العربية‭ ‬الذي‭ ‬يناقش‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬موضوع‭ (‬الموسيقى‭ ‬العربية‭ ‬بين‭ ‬التأثير‭ ‬والتأثر‭) ‬بمشاركة‭ ‬باحثين‭ ‬ومتخصصين‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬دولة‭. ‬

كما‭ ‬ينظم‭ ‬المهرجان‭ ‬أربع‭ ‬مسابقات‭ ‬للعزف‭ ‬والغناء‭ ‬والتوزيع‭ ‬الموسيقي‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬رتيبة‭ ‬الحفني‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬تولت‭ ‬رئاسة‭ ‬دار‭ ‬الأوبرا‭ ‬المصرية‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬معرض‭ ‬لفنون‭ ‬الخط‭ ‬العربي‭ ‬يضم‭ ‬أعمال‭ ‬الفنانين‭ ‬المصريين‭ ‬خليفة‭ ‬الشيمي‭ ‬ومحمد‭ ‬حسن‭ ‬أحمد‭ ‬عطا‭. ‬

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