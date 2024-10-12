إلزام قائد سيارة وشركة تأمين تعويض آسيوي بترت قدمه في حادث مروري بـ29 ألف دينار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬المحامية‭ ‬زهراء‭ ‬الوداعي‭ ‬إن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬كان‭ ‬يقود‭ ‬سيارته‭ ‬بمنطقة‭ ‬طشان،‭ ‬وبدون‭ ‬عناية‭ ‬وأثناء‭ ‬رجوعه‭ ‬إلى‭ ‬الخلف‭ ‬اصطدم‭ ‬بالمدعي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬متوقفا‭ ‬خلف‭ ‬سيارة‭ ‬أخرى‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬انحشاره‭ ‬بين‭ ‬مركبتين‭ ‬واصطدامه‭ ‬بالمركبة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬اندفعت‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬واصطدمت‭ ‬بسيارة‭ ‬ثالثة‭ ‬ودراجة‭ ‬نارية،‭ ‬ونتج‭ ‬عن‭ ‬الحادث‭ ‬إصابات‭ ‬بليغة‭ ‬نتج‭ ‬عنها‭ ‬كسور‭ ‬وقطع‭ ‬بوريد‭ ‬الفخذ‭ ‬والذي‭ ‬عولج‭ ‬جراحيا‭ ‬ببتر‭ ‬الرجل‭ ‬اليمنى،‭ ‬وحددت‭ ‬اللجان‭ ‬الطبية‭ ‬نسبة‭ ‬العجز‭ ‬المستديم‭ ‬عن‭ ‬الحادث‭ ‬المروري‭ ‬بـ50 % ‭.‬

وقالت‭ ‬المحامية‭ ‬الوداعي‭: ‬لما‭ ‬كان‭ ‬للمضرور‭ ‬الرجوع‭ ‬إجباريا‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬التأمين‭ ‬مباشرة‭ ‬لاقتضاء‭ ‬التعويض‭ ‬عن‭ ‬الضرر‭ ‬مستمدا‭ ‬حقه‭ ‬من‭ ‬نصوص‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الإجباري‭ ‬عن‭ ‬المسؤولية‭ ‬المدنية‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬حوادث‭ ‬المركبات‭ ‬رقم‭ ‬3‭ ‬لسنة‭ ‬1987‭ ‬المعدل‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ ‬7‭ ‬لسنة‭ ‬1996،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الجزائية‭ ‬تكون‭ ‬له‭ ‬حجية‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬المدنية‭ ‬امام‭ ‬المحاكم‭ ‬المدنية‭ ‬وثبوت‭ ‬مسألة‭ ‬الخطأ‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬الأساس‭ ‬المشترك‭ ‬للدعويين‭ ‬الجنائية‭ ‬والمدنية‭ ‬وتحقق‭ ‬وقوع‭ ‬الضرر‭ ‬على‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬وفق‭ ‬تقرير‭ ‬اللجان‭ ‬الطبية‭ ‬المنتدبة‭ ‬واكتمال‭ ‬أركان‭ ‬المسؤولية‭ ‬التقصيرية‭ ‬من‭ ‬خطأ‭ ‬وضرر،‭ ‬والعلاقة‭ ‬السببية‭ ‬اللازمة‭ ‬للتعويض‭ ‬المقدر‭ ‬بمقدار‭ ‬الضرر‭ ‬المباشر،‭ ‬فقد‭ ‬طلب‭ ‬المدعي‭ ‬وعائلته‭ ‬تعويضا‭ ‬بقيمة‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

وأشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تطمئن‭ ‬لتقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬الطبية‭ ‬والذي‭ ‬خلص‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العجز‭ ‬الذي‭ ‬حدث‭ ‬للمدعي‭ ‬تبلغ‭ ‬نسبته‭ ‬50 % ،‭ ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬مجرد‭ ‬المساس‭ ‬بسلامة‭ ‬جسم‭ ‬المدعي‭ ‬يعدّ‭ ‬إخلالا‭ ‬بمصلحة‭ ‬مالية‭ ‬له‭ ‬وهي‭ ‬الضرر‭ ‬المادي‭ ‬وتقدره‭ ‬بمبلغ‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المدعي‭ ‬مازال‭ ‬شابا‭ ‬في‭ ‬مقتبل‭ ‬العمر‭ ‬وكان‭ ‬الحادث‭ ‬قد‭ ‬رتب‭ ‬إصابات‭ ‬جسمانية‭ ‬وبترا‭ ‬لأحد‭ ‬أعضائه‭ ‬الجسدية‭ ‬مما‭ ‬أصابه‭ ‬بالحزن‭ ‬والخوف‭ ‬والأسى‭ ‬ويستحق‭ ‬تعويضا‭ ‬أدبيا‭ ‬بمبلغ‭ ‬2000‭ ‬دينار‭.‬

وأضافت‭ ‬المحكمة‭: ‬بالنسبة‭ ‬لعائلة‭ ‬المدعي‭ ‬إن‭ ‬والدي‭ ‬المدعي‭ ‬وشقيقته‭ ‬قد‭ ‬أصابهم‭ ‬الحزن‭ ‬والأسى‭ ‬بسبب‭ ‬الحادث‭ ‬وتقدر‭ ‬التعويض‭ ‬الأدبي‭ ‬للوالدين‭ ‬بمبلغ‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬ومبلغ‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬لشقيقته،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬لمحكمة‭ ‬الموضوع‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬تقدير‭ ‬عناصر‭ ‬الضرر‭ ‬الموجب‭ ‬للتعويض،‭ ‬وحكمت‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليهما‭ ‬‮«‬المتسبب‭ ‬في‭ ‬الحادث‭ ‬وشركة‭ ‬التأمين‮»‬‭ ‬بالتضامّ‭ ‬أن‭ ‬يؤديا‭ ‬للمدعي‭ ‬الأول‭ ‬مبلغ‭ ‬27‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬تعويضا‭ ‬ماديا‭ ‬وأدبيا،‭ ‬وللمدعيين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالثة‭ ‬مبلغ‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬وللمدعية‭ ‬الرابعة‭ ‬مبلغ‭ ‬500‭ ‬دينار،‭ ‬مع‭ ‬الفائدة‭ ‬القانونية‭ ‬بواقع‭ ‬3 % ،‭ ‬وألزمتهما‭ ‬المصاريف‭ ‬ومقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭ ‬واللجنة‭ ‬الطبية‭ ‬المنتدبة‭.‬