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براءة بحريني من الاتجار في المواد المخدرة.. والسجن 10 سنوات لشقيقه

10/12/2024 8:09:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برأت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬بحرينيا‭ ‬من‭ ‬تهمة‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬فيما‭ ‬عاقبت‭ ‬المحكمة‭ ‬شقيقه‭ ‬وآخرين‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬حيث‭ ‬تبين‭ ‬للمتهم‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬مطعم‭ ‬خاص‭ ‬بشقيقه‭ ‬ويستلم‭ ‬منه‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬علمه‭ ‬بطبيعة‭ ‬مصدرها‭ ‬لكون‭ ‬شقيقه‭ ‬هو‭ ‬مالك‭ ‬المطعم‭ ‬ويدير‭ ‬حساباته‭.‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬حمد‭ ‬بوشليبي‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إن‭ ‬موكله‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬مطعم‭ ‬شقيقه‭ ‬براتب‭ ‬200‭ ‬دينار،‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬ورود‭ ‬معلومات‭ ‬لإدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات،‭ ‬تفيد‭ ‬بقيام‭ ‬أحد‭ ‬المتهمين‭ ‬بحيازة‭ ‬وإحراز‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬والتعاطي‭ ‬فاستصدر‭ ‬إذن‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬لضبطه‭ ‬وتفتيشه‭ ‬وتفتيش‭ ‬مسكنه،‭ ‬ونفاذا‭ ‬لهذا‭ ‬الإذن‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬بحيازته‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة‭ ‬وقادت‭ ‬التحريات‭ ‬إلى‭ ‬تورط‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬الواقعة‭ ‬بينهم‭ ‬صاحب‭ ‬مطعم‭ ‬وشقيقه‭ ‬يعمل‭ ‬معه‭ ‬ويستلم‭ ‬منه‭ ‬مبالغ،‭ ‬البعض‭ ‬منها‭ ‬متحصل‭ ‬من‭ ‬تجارة‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬كان‭ ‬يستلم‭ ‬المبلغ‭ ‬دون‭ ‬علمه‭ ‬بطبيعة‭ ‬مصدرها‭ ‬كونه‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬المطعم‭ ‬فقط‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬حكمها‭ ‬ببراءة‭ ‬المتهم‭ ‬إن‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬ومستنداتها‭ ‬قد‭ ‬خلت‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬حيازة‭ ‬أو‭ ‬إحراز‭ ‬المتهم‭ ‬لأي‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬المضبوطة،‭ ‬كما‭ ‬خلت‭ ‬مما‭ ‬يفيد‭ ‬علمه‭ ‬بأن‭ ‬المبلغ‭ ‬المالي‭ ‬المسلم‭ ‬إليه‭ ‬هو‭ ‬ثمن‭ ‬لبيع‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬وقد‭ ‬قرر‭ ‬المتهم‭ ‬في‭ ‬تحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أنه‭ ‬يعمل‭ ‬كعامل‭ ‬في‭ ‬مطعم‭ ‬شقيقه‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬مقابل‭ ‬مبلغ‭ ‬شهري‭ ‬قدره‭ ‬200‭ ‬دينار،‭ ‬وأنه‭ ‬قام‭ ‬باستلام‭ ‬المبلغ‭ ‬محل‭ ‬الواقعة‭ ‬تنفيذًا‭ ‬لتعليمات‭ ‬شقيقه‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭.‬

وأضافت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬الخامس‭ ‬يعمل‭ ‬لدى‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬ويؤتمر‭ ‬بأوامره‭ ‬دون‭ ‬علمه‭ ‬بماهية‭ ‬هذه‭ ‬الأموال،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تتشكك‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬فيما‭ ‬أسند‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬اتهام‭. ‬ولا‭ ‬يغير‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬تحريات‭ ‬الشرطة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬اعتاد‭ ‬استلام‭ ‬الأموال‭ ‬للمتهم‭ ‬الأول،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬وحده‭ ‬لا‭ ‬يثبت‭ ‬علم‭ ‬المتهم‭ ‬بأن‭ ‬الأموال‭ ‬كانت‭ ‬مقابل‭ ‬بيع‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬ولأن‭ ‬الأوراق‭ ‬خلت‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬دليل‭ ‬آخر‭ ‬يعزز‭ ‬علم‭ ‬المتهم،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التحريات‭ ‬لا‭ ‬تصلح‭ ‬وحدها‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قرينة‭ ‬أو‭ ‬دليلًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬على‭ ‬ثبوت‭ ‬التهمة،‭ ‬إذ‭ ‬إنها‭ ‬مجرد‭ ‬رأي‭ ‬لمن‭ ‬أجراها،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تتشكك‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬الاتهام‭ ‬الموجه‭ ‬للمتهم‭ ‬الخامس،‭ ‬وتقضي‭ ‬تبعًا‭ ‬لذلك‭ ‬ببراءته‭.‬

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