القبض على شخص لسرقته 9 آلاف دينار من إحدى المركبات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تمكنت مديرية شرطة المحافظة الجنوبية من القبض على شخص (43 عاما)، لقيامه بإتلاف زجاج إحدى المركبات بمنطقة سند وسرقة مبلغ 9 آلاف دينار منها، بالإضافة إلى إتلافه زجاج مركبات أخرى.
وفور تلقي المديرية بلاغات بهذا الشأن باشرت الشرطة عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة التي أسفرت عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه، حيث تبين تورطه بسرقات في محافظات أخرى.
وأشارت مديرية شرطة المحافظة الجنوبية إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالة المتهم إلى النيابة العامة.
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