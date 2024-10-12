القبض على شخص لسرقته 9 آلاف دينار من إحدى المركبات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‮

‬وفور‭ ‬تلقي‭ ‬المديرية‭ ‬بلاغات‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬باشرت‭ ‬الشرطة‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬وجمع‭ ‬المعلومات‭ ‬والأدلة‭ ‬التي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المتهم‭ ‬والقبض‭ ‬عليه،‭ ‬حيث‭ ‬تبين‭ ‬تورطه‭ ‬بسرقات‭ ‬في‭ ‬محافظات‭ ‬أخرى‭. ‬

وأشارت‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬جار‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة،‭ ‬تمهيداً‭ ‬لإحالة‭ ‬المتهم‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭. ‬