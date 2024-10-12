Beyon تجدد شراكتها مع الجامعة الأمريكية لدعم التعليم والتطوير المهني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)BeyonBeyonBeyon

تم‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬في‭ ‬حرم‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أندرو‭ ‬كالسيث‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Beyon ،‭ ‬والشيخ‭ ‬بدر‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتصال‭ ‬والاستدامة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ،‭ ‬والدكتور‭ ‬برادلي‭ ‬ج‭. ‬كوك‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬وويليام‭ ‬دي‭ ‬هيرت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬والدكتورة‭ ‬أمل‭ ‬العوضي‭ ‬عميدة‭ ‬شؤون‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭. ‬وخلال‭ ‬الحفل‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬منحة‭ ‬دراسية‭ ‬جديدة‭ ‬لمحمد‭ ‬أحمد‭ ‬قمبر‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬عيسى‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنين،‭ ‬ليصبح‭ ‬بذلك‭ ‬رابع‭ ‬متلقٍ‭ ‬لبرنامج‭ ‬منح‭ ‬شركة Beyon ‭ . ‬

بعد‭ ‬التوقيع،‭ ‬أكد‭ ‬أندرو‭ ‬كالسيث‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكات‭ ‬بين‭ ‬القطاعات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والتجارية،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬تتسم‭ ‬بالتغير‭ ‬السريع‭ ‬مثل‭ ‬قطاعنا،‭ ‬يعتمد‭ ‬المستقبل‭ ‬على‭ ‬دعمنا‭ ‬للشباب‭ ‬لتحقيق‭ ‬إمكاناتهم‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والمهنية‭ ‬الكاملة،‭ ‬وتجهيزهم‭ ‬للنجاح‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المتطور‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رعايتنا‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لتقديم‭ ‬الارشادات‭ ‬للطلاب‭ ‬حول‭ ‬مساراتهم‭ ‬المهنية‭ ‬المستقبلية‭. ‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬إحدى‭ ‬قيمنا‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬اهتّم‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬اليوم‮»‬،‭ ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬السنة‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬نقدم‭ ‬فيها‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭. ‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬برؤية‭ ‬الطلبة‭ ‬المستفيدين‭ ‬السابقين‭ ‬يحققون‭ ‬نجاحًا‭ ‬أكاديميًا‭ ‬مستمرًا‭ ‬في‭ ‬برامجهم‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬برادلي‭ ‬ج‭. ‬كوك‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭: ‬‮«‬نُولي‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬لشراكتنا‭ ‬مع‭ ‬ Beyon ،‭ ‬التي‭ ‬تدعمنا‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬فريدة‭ ‬لطلابنا‭. ‬يستفيد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬طلابنا‭ ‬سنويًا‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬التدريب‭ ‬الصيفي‭ ‬والعمل‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬ Beyon ،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬نقدره‭ ‬حقًا،‭ ‬حيث‭ ‬يمنح‭ ‬طلابنا‭ ‬خبرة‭ ‬عملية‭ ‬قيمة‭ ‬ويتيح‭ ‬لهم‭ ‬التعلم‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬واكتساب‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المهارات‮»‬‭. ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬لمذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬التزام‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ Beyon ‭ ‬والجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لدعم‭ ‬المبادرات‭ ‬التعليمية‭ ‬الموجهة‭ ‬للشباب‭. ‬تهدف‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬والاستعداد‭ ‬لمستقبل‭ ‬ناجح،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرة‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬