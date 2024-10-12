هيئة الفضاء والسفارة الأمريكية تنظمان فعالية ((ريادة الأعمال في قطاع الفضاء))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نظّمت كلٌ من الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، والسفارة الأمريكية في مملكة البحرين، وبالتعاون مع جامعة ستراثكلايد وإس إلفين التعليمية، فعالية تحت عنوان «فرص ريادة الأعمال في قطاع الفضاء»، والتي قدمها السيد مايك غولد، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الفضاء المدني والعلاقات الخارجية في شركة
Redwire ، وأحد الخبراء القانونيين في مجال الفضاء على المستوى الدولي، حيث اُقيمت الفعالية في حرم جامعة ستراثكلايد الجديد في موقع هاربر هايتس بمنطقة مرفأ البحرين المالي.
بهذه المناسبة، أكّد الدكتور محمد إبراهيم العسيري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، الأهمية التي تشكّلها مثل هذه الفعاليات والمبادرات في زيادة توعية مختلف شرائح المجتمع في مملكة البحرين بقطاع الفضاء وتطبيقاته، والتعريف بالفرص الاستثمارية التي يقدّمها، الأمر الذي يصبّ في مُحصّلته النهائية في تحقيق مبدئي الاستدامة والتنافسية المُدرجة ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويسهم في تحقيق غايات السياسة الوطنية للفضاء والأهداف الاستراتيجية للهيئة.
كما أوضح العسيري، أن الاستثمار في قطاع الفضاء يُعزز من مكانة البحرين كمركز إقليمي للابتكار في هذا المجال، ويُحفّز روّاد الأعمال على استكشاف فرص جديدة ومجالات عمل مبتكرة. مضيفًا أن التعاون مع خبراء دوليين مثل السيد مايك غولد، يمثّل فرصة قيّمة لتبادل المعرفة والخبرات، ما يفتح بدوره الأبواب أمام التعاون المستقبلي ودعم المشاريع الناشئة في قطاع الفضاء، ويدعم مساعي المملكة في استقطاب الشركات العالمية وتنشيط سياحة المعارض والمؤتمرات المتخصصة على المدى المتوسط.
من جانبه، علق الدكتور عبدالله السادة المدير العام لشركة إس إليفن التعليمية الشريك لجامعة ستراثكلايد البحرين قائلاً: «إن هذا النوع من الفعاليات والأنشطة المشتركة مع القطاعات المختلفة في مملكة البحرين وبالأخص قطاعات علوم وصناعة المستقبل تمثل جزءاً مهماً من رؤيتنا نحو تعزيز التعليم والابتكار في مملكة البحرين؛ وقد شارك عدد من الطلاب ومن أفراد الهيئة التعليمية في محاضرة قيمة تهدف الى فتح آفاق ومدارك الطلبة للفرص الواعدة لريادة الأعمال بقطاع الفضاء».
تأتي هذه الفعالية في إطار جهود الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في تعزيز الوعي بأهمية قطاع الفضاء، ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين، ما يعكس التزام المملكة في دعم الابتكار والبحث العلمي وتهيئة البيئة الملائمة لرواد الأعمال لاستثمار إمكانياتهم في هذا القطاع المتنامي بما يدعم الاقتصاد الوطني.
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