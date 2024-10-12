هيئة الفضاء والسفارة الأمريكية تنظمان فعالية ((ريادة الأعمال في قطاع الفضاء))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)Redwire

بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكّد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العسيري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء،‭ ‬الأهمية‭ ‬التي‭ ‬تشكّلها‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمبادرات‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬توعية‭ ‬مختلف‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬وتطبيقاته،‭ ‬والتعريف‭ ‬بالفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬التي‭ ‬يقدّمها،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يصبّ‭ ‬في‭ ‬مُحصّلته‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مبدئي‭ ‬الاستدامة‭ ‬والتنافسية‭ ‬المُدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬غايات‭ ‬السياسة‭ ‬الوطنية‭ ‬للفضاء‭ ‬والأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للهيئة‭.‬

كما‭ ‬أوضح‭ ‬العسيري،‭ ‬أن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬يُعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬للابتكار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬ويُحفّز‭ ‬روّاد‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬استكشاف‭ ‬فرص‭ ‬جديدة‭ ‬ومجالات‭ ‬عمل‭ ‬مبتكرة‭. ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬خبراء‭ ‬دوليين‭ ‬مثل‭ ‬السيد‭ ‬مايك‭ ‬غولد،‭ ‬يمثّل‭ ‬فرصة‭ ‬قيّمة‭ ‬لتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرات،‭ ‬ما‭ ‬يفتح‭ ‬بدوره‭ ‬الأبواب‭ ‬أمام‭ ‬التعاون‭ ‬المستقبلي‭ ‬ودعم‭ ‬المشاريع‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء،‭ ‬ويدعم‭ ‬مساعي‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬وتنشيط‭ ‬سياحة‭ ‬المعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬المتخصصة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬المتوسط‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬علق‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬السادة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬إس‭ ‬إليفن‭ ‬التعليمية‭ ‬الشريك‭ ‬لجامعة‭ ‬ستراثكلايد‭ ‬البحرين‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬القطاعات‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبالأخص‭ ‬قطاعات‭ ‬علوم‭ ‬وصناعة‭ ‬المستقبل‭ ‬تمثل‭ ‬جزءاً‭ ‬مهماً‭ ‬من‭ ‬رؤيتنا‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬التعليم‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين؛‭ ‬وقد‭ ‬شارك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الطلاب‭ ‬ومن‭ ‬أفراد‭ ‬الهيئة‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬محاضرة‭ ‬قيمة‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬ومدارك‭ ‬الطلبة‭ ‬للفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬بقطاع‭ ‬الفضاء‮»‬‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء،‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الابتكار‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬وتهيئة‭ ‬البيئة‭ ‬الملائمة‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‭ ‬لاستثمار‭ ‬إمكانياتهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬المتنامي‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭. ‬

كلمات دالة