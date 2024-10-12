Sunday, 13 October 2024 02:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هيئة الفضاء والسفارة الأمريكية تنظمان فعالية ((ريادة الأعمال في قطاع الفضاء))

10/12/2024 7:13:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظّمت‭ ‬كلٌ‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء،‭ ‬والسفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬ستراثكلايد‭ ‬وإس‭ ‬إلفين‭ ‬التعليمية،‭ ‬فعالية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬فرص‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬قدمها‭ ‬السيد‭ ‬مايك‭ ‬غولد،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشؤون‭ ‬الفضاء‭ ‬المدني‭ ‬والعلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ Redwire ،‭ ‬وأحد‭ ‬الخبراء‭ ‬القانونيين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفضاء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي،‭ ‬حيث‭ ‬اُقيمت‭ ‬الفعالية‭ ‬في‭ ‬حرم‭ ‬جامعة‭ ‬ستراثكلايد‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬هاربر‭ ‬هايتس‭ ‬بمنطقة‭ ‬مرفأ‭ ‬البحرين‭ ‬المالي‭.‬

بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكّد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العسيري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء،‭ ‬الأهمية‭ ‬التي‭ ‬تشكّلها‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمبادرات‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬توعية‭ ‬مختلف‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬وتطبيقاته،‭ ‬والتعريف‭ ‬بالفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬التي‭ ‬يقدّمها،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يصبّ‭ ‬في‭ ‬مُحصّلته‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مبدئي‭ ‬الاستدامة‭ ‬والتنافسية‭ ‬المُدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬غايات‭ ‬السياسة‭ ‬الوطنية‭ ‬للفضاء‭ ‬والأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للهيئة‭.‬

كما‭ ‬أوضح‭ ‬العسيري،‭ ‬أن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬يُعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬للابتكار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬ويُحفّز‭ ‬روّاد‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬استكشاف‭ ‬فرص‭ ‬جديدة‭ ‬ومجالات‭ ‬عمل‭ ‬مبتكرة‭. ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬خبراء‭ ‬دوليين‭ ‬مثل‭ ‬السيد‭ ‬مايك‭ ‬غولد،‭ ‬يمثّل‭ ‬فرصة‭ ‬قيّمة‭ ‬لتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرات،‭ ‬ما‭ ‬يفتح‭ ‬بدوره‭ ‬الأبواب‭ ‬أمام‭ ‬التعاون‭ ‬المستقبلي‭ ‬ودعم‭ ‬المشاريع‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء،‭ ‬ويدعم‭ ‬مساعي‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬وتنشيط‭ ‬سياحة‭ ‬المعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬المتخصصة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬المتوسط‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬علق‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬السادة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬إس‭ ‬إليفن‭ ‬التعليمية‭ ‬الشريك‭ ‬لجامعة‭ ‬ستراثكلايد‭ ‬البحرين‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬القطاعات‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبالأخص‭ ‬قطاعات‭ ‬علوم‭ ‬وصناعة‭ ‬المستقبل‭ ‬تمثل‭ ‬جزءاً‭ ‬مهماً‭ ‬من‭ ‬رؤيتنا‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬التعليم‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين؛‭ ‬وقد‭ ‬شارك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الطلاب‭ ‬ومن‭ ‬أفراد‭ ‬الهيئة‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬محاضرة‭ ‬قيمة‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬ومدارك‭ ‬الطلبة‭ ‬للفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬بقطاع‭ ‬الفضاء‮»‬‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء،‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الابتكار‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬وتهيئة‭ ‬البيئة‭ ‬الملائمة‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‭ ‬لاستثمار‭ ‬إمكانياتهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬المتنامي‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN12102024000055011008ID1108773005

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث