الأمين العام لمجلس النواب: جاهزية تامة لأعمال دور الانعقاد من الاستعدادات الفنية واللوجستية كافة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعرب المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب عن بالغ الفخر وعظيم الاعتزاز بالرعاية الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، للسلطة التشريعية، وما تحقق من نجاحات وانجازات في ظل المسيرة التنموية الشاملة، وبجهود ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. مؤكدا أن تفضل جلالة الملك المعظم بافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، صباح اليوم الاحد، يشكل محطة وطنية بالغة الأهمية لمواصلة مسيرة العمل والإنجاز البرلماني في ظل دولة القانون والمؤسسات، وترسيخ العمل والممارسات الديمقراطية، انطلاقا من الثوابت الوطنية وميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، وخاصة ان افتتاح الدور الثالث يتزامن مع احتفالات مملكة البحرين باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، وهذا يمثل مناسبة وطنية كبيرة للجميع.. مشيرا إلى ان الامانة العامة، بتوجيهات أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، على جاهزية تامة لأعمال دور الانعقاد من كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية، والإعلامية والإدارية، والقانونية والمعلوماتية الداعمة للعمل البرلماني.
وأوضح ان الامانة العامة عقدت في الايام الماضية مجموعة من الاجتماعات، ووضعت حزمة من المبادرات المبتكرة، واطلعت على منظومة الإجراءات التطويرية التي قدمتها مختلف الإدارات في إطار الاستعداد لبدء دور الانعقاد، والتأكد من المتطلبات التنظيمية لانعقاد الجلسات واجتماعات اللجان وأعمال المجلس، ومن خلال تشكيل فرق العمل لتنفيذ الخطط والبرامج النوعية.
وأضاف ان الأمانة العامة ستحرص على توظيف استخدامات التقنيات الحديثة والتكنولوجية في أعمال المجلس، مثمنا التعاون والتنسيق الثنائي مع الامانة العامة لمجلس الشورى برئاسة السيدة كريمة محمد العباسي الامين العام لمجلس الشورى، ومشيدا بجهود كافة الجهات المعنية والمختصة في تنظيم أعمال افتتاح دور الانعقاد الثالث.. مؤكدا ان الامانة العامة تثمن عاليا جهود الصحافة والاعلام الوطني في دعم أعمال المجلس النيابي، باعتبارهم شركاء استراتيجيين للعمل البرلماني، وابراز أعمال المجلس للمواطنين والرأي العام، بكل أمانة ومسؤولية ومهنية.
وأعرب عن شكره وتقديره لجميع العاملين في الامانة العامة بمجلس النواب من طاقات وكفاءات وخبرات متميزة، ودورهم البارز في دعم العمل البرلماني، وتسخير وتوظيف كافة الجهود والإمكانيات لخدمة المؤسسة التشريعية.
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