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الأمين العام لمجلس النواب: جاهزية تامة لأعمال دور الانعقاد من الاستعدادات الفنية واللوجستية كافة

10/12/2024 7:13:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعرب‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬السيسي‭ ‬البوعينين‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الفخر‭ ‬وعظيم‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بالرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬للسلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬وما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬وانجازات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة،‭ ‬وبجهود‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.. ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬تفضل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بافتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الاحد،‭ ‬يشكل‭ ‬محطة‭ ‬وطنية‭ ‬بالغة‭ ‬الأهمية‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬والإنجاز‭ ‬البرلماني‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬وترسيخ‭ ‬العمل‭ ‬والممارسات‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الثوابت‭ ‬الوطنية‭ ‬وميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬ودستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وخاصة‭ ‬ان‭ ‬افتتاح‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬يتزامن‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬وهذا‭ ‬يمثل‭ ‬مناسبة‭ ‬وطنية‭ ‬كبيرة‭ ‬للجميع‭.. ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬الامانة‭ ‬العامة،‭ ‬بتوجيهات‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬على‭ ‬جاهزية‭ ‬تامة‭ ‬لأعمال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬الفنية‭ ‬واللوجستية،‭ ‬والإعلامية‭ ‬والإدارية،‭ ‬والقانونية‭ ‬والمعلوماتية‭ ‬الداعمة‭ ‬للعمل‭ ‬البرلماني‭.‬

وأوضح‭ ‬ان‭ ‬الامانة‭ ‬العامة‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬الماضية‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات،‭ ‬ووضعت‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬المبتكرة،‭ ‬واطلعت‭ ‬على‭ ‬منظومة‭ ‬الإجراءات‭ ‬التطويرية‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬مختلف‭ ‬الإدارات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاستعداد‭ ‬لبدء‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬المتطلبات‭ ‬التنظيمية‭ ‬لانعقاد‭ ‬الجلسات‭ ‬واجتماعات‭ ‬اللجان‭ ‬وأعمال‭ ‬المجلس،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تشكيل‭ ‬فرق‭ ‬العمل‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬النوعية‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬ان‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬ستحرص‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬استخدامات‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬والتكنولوجية‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬المجلس،‭ ‬مثمنا‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬مع‭ ‬الامانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬السيدة‭ ‬كريمة‭ ‬محمد‭ ‬العباسي‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬ومشيدا‭ ‬بجهود‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬والمختصة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬أعمال‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭.. ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬الامانة‭ ‬العامة‭ ‬تثمن‭ ‬عاليا‭ ‬جهود‭ ‬الصحافة‭ ‬والاعلام‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬أعمال‭ ‬المجلس‭ ‬النيابي،‭ ‬باعتبارهم‭ ‬شركاء‭ ‬استراتيجيين‭ ‬للعمل‭ ‬البرلماني،‭ ‬وابراز‭ ‬أعمال‭ ‬المجلس‭ ‬للمواطنين‭ ‬والرأي‭ ‬العام،‭ ‬بكل‭ ‬أمانة‭ ‬ومسؤولية‭ ‬ومهنية‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجميع‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الامانة‭ ‬العامة‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬من‭ ‬طاقات‭ ‬وكفاءات‭ ‬وخبرات‭ ‬متميزة،‭ ‬ودورهم‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني،‭ ‬وتسخير‭ ‬وتوظيف‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬والإمكانيات‭ ‬لخدمة‭ ‬المؤسسة‭ ‬التشريعية‭.‬

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