الأمين العام لمجلس النواب: جاهزية تامة لأعمال دور الانعقاد من الاستعدادات الفنية واللوجستية كافة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضح‭ ‬ان‭ ‬الامانة‭ ‬العامة‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬الماضية‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات،‭ ‬ووضعت‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬المبتكرة،‭ ‬واطلعت‭ ‬على‭ ‬منظومة‭ ‬الإجراءات‭ ‬التطويرية‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬مختلف‭ ‬الإدارات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاستعداد‭ ‬لبدء‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬المتطلبات‭ ‬التنظيمية‭ ‬لانعقاد‭ ‬الجلسات‭ ‬واجتماعات‭ ‬اللجان‭ ‬وأعمال‭ ‬المجلس،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تشكيل‭ ‬فرق‭ ‬العمل‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬النوعية‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬ان‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬ستحرص‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬استخدامات‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬والتكنولوجية‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬المجلس،‭ ‬مثمنا‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬مع‭ ‬الامانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬السيدة‭ ‬كريمة‭ ‬محمد‭ ‬العباسي‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬ومشيدا‭ ‬بجهود‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬والمختصة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬أعمال‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭.. ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬الامانة‭ ‬العامة‭ ‬تثمن‭ ‬عاليا‭ ‬جهود‭ ‬الصحافة‭ ‬والاعلام‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬أعمال‭ ‬المجلس‭ ‬النيابي،‭ ‬باعتبارهم‭ ‬شركاء‭ ‬استراتيجيين‭ ‬للعمل‭ ‬البرلماني،‭ ‬وابراز‭ ‬أعمال‭ ‬المجلس‭ ‬للمواطنين‭ ‬والرأي‭ ‬العام،‭ ‬بكل‭ ‬أمانة‭ ‬ومسؤولية‭ ‬ومهنية‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجميع‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الامانة‭ ‬العامة‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬من‭ ‬طاقات‭ ‬وكفاءات‭ ‬وخبرات‭ ‬متميزة،‭ ‬ودورهم‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني،‭ ‬وتسخير‭ ‬وتوظيف‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬والإمكانيات‭ ‬لخدمة‭ ‬المؤسسة‭ ‬التشريعية‭.‬

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