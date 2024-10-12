وزيرة الشباب: مواصلة طرح البرامج التي تخلق بيئة حاضنة للمبدعين والمبتكرين الشباب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، حرص الوزارة على طرح برامج شبابية مبتكرة تسهم في ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار لدى الشباب البحريني لما تمثله من فرصة مواتية للاستثمار في طاقاتهم وإبراز مهاراتهم والانطلاق بمشروعاتهم نحو بناء مستقبلهم.
جاء ذلك أثناء تكريم وزيرة شؤون الشباب الفائزين في مسابقة تصميم ساعات «نون» أوفيشال، والتي أقيمت ضمن فعاليات مدينة شباب 2030، بالتعاون مع ساعات نون أوفيشال، وذلك بحضور طلال يوسف فخرو رئيس مجلس إدارة ساعات نون أوفيشال وعدد من المسؤولين في وزارة شؤون الشباب.
وبينت وزيرة شؤون الشباب أن مسابقة ساعات «نون» أوفيشال تعد مكانًا مناسبًا للشباب والشابات الذين يمتلكون مواهب إبداعية لتقديم تصاميم مبتكرة تنم عن فكرهم وخيالهم الواسع وتطبيقها بشكل عملي، لافتةً إلى أن المسابقة متوافقة مع رؤية وزارة شؤون الشباب الرامية إلى إطلاق العنان لأفكار الشباب وتشجيعهم من أجل تقديم تصاميم متميزة، وعرض تلك الأعمال لتحفيزهم.
وكرمت وزيرة شؤون الشباب، المتسابق فواز محمد بمناسبة حصول تصميمه على المركز الأول كما كرمت المتسابقة نور الزهراء جلال جعفر على وصولها إلى المرحلة النهائية من المسابقة.
ومن جانبه أشاد طلال يوسف فخرو رئيس مجلس إدارة ساعات نون أوفيشال، بالتعاون الوثيق مع وزارة شؤون الشباب عبر إطلاق هذه المبادرة في مدينة شباب 2030، والتي كان لها الأثر الإيجابي في اكتشاف مواهب الشباب البحريني في مجال تصميم الساعات، مؤكدًا أن ساعات نون أوفيشال حريصة على دعم الشباب البحريني المبدع وتعزيز مفاهيم الابتكار والإبداع لديهم، لذا ستقوم الشركة بالعمل على تنفيذ التصميم الفائز وإطلاقه كتصميم رسمي للشركة بمناسبة اليوم الوطني، وعرضها في متاجر الشركة والموقع الإلكتروني المتضمن شرح تفاصيل العمل الفني للتصميم، وسيحصل الفنان على نسبة من مجمل مبيعات الساعة، بالإضافة إلى تسويق الساعة باسم الفائز.
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