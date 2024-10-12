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وزيرة الشباب: مواصلة طرح البرامج التي تخلق بيئة حاضنة للمبدعين والمبتكرين الشباب

10/12/2024 7:13:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬روان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬حرص‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬برامج‭ ‬شبابية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬لدى‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬لما‭ ‬تمثله‭ ‬من‭ ‬فرصة‭ ‬مواتية‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬طاقاتهم‭ ‬وإبراز‭ ‬مهاراتهم‭ ‬والانطلاق‭ ‬بمشروعاتهم‭ ‬نحو‭ ‬بناء‭ ‬مستقبلهم‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬أثناء‭ ‬تكريم‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬تصميم‭ ‬ساعات‭ ‬‮«‬نون‮»‬‭ ‬أوفيشال،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬مدينة‭ ‬شباب‭ ‬2030،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬ساعات‭ ‬نون‭ ‬أوفيشال،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬طلال‭ ‬يوسف‭ ‬فخرو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬ساعات‭ ‬نون‭ ‬أوفيشال‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭. ‬

وبينت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬أن‭ ‬مسابقة‭ ‬ساعات‭ ‬‮«‬نون‮»‬‭ ‬أوفيشال‭ ‬تعد‭ ‬مكانًا‭ ‬مناسبًا‭ ‬للشباب‭ ‬والشابات‭ ‬الذين‭ ‬يمتلكون‭ ‬مواهب‭ ‬إبداعية‭ ‬لتقديم‭ ‬تصاميم‭ ‬مبتكرة‭ ‬تنم‭ ‬عن‭ ‬فكرهم‭ ‬وخيالهم‭ ‬الواسع‭ ‬وتطبيقها‭ ‬بشكل‭ ‬عملي،‭ ‬لافتةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المسابقة‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬العنان‭ ‬لأفكار‭ ‬الشباب‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬تصاميم‭ ‬متميزة،‭ ‬وعرض‭ ‬تلك‭ ‬الأعمال‭ ‬لتحفيزهم‭. ‬

وكرمت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬المتسابق‭ ‬فواز‭ ‬محمد‭ ‬بمناسبة‭ ‬حصول‭ ‬تصميمه‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬كما‭ ‬كرمت‭ ‬المتسابقة‭ ‬نور‭ ‬الزهراء‭ ‬جلال‭ ‬جعفر‭ ‬على‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭. ‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أشاد‭ ‬طلال‭ ‬يوسف‭ ‬فخرو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬ساعات‭ ‬نون‭ ‬أوفيشال،‭ ‬بالتعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬عبر‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شباب‭ ‬2030،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬مواهب‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تصميم‭ ‬الساعات،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬ساعات‭ ‬نون‭ ‬أوفيشال‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬المبدع‭ ‬وتعزيز‭ ‬مفاهيم‭ ‬الابتكار‭ ‬والإبداع‭ ‬لديهم،‭ ‬لذا‭ ‬ستقوم‭ ‬الشركة‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬التصميم‭ ‬الفائز‭ ‬وإطلاقه‭ ‬كتصميم‭ ‬رسمي‭ ‬للشركة‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني،‭ ‬وعرضها‭ ‬في‭ ‬متاجر‭ ‬الشركة‭ ‬والموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬المتضمن‭ ‬شرح‭ ‬تفاصيل‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭ ‬للتصميم،‭ ‬وسيحصل‭ ‬الفنان‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬مجمل‭ ‬مبيعات‭ ‬الساعة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تسويق‭ ‬الساعة‭ ‬باسم‭ ‬الفائز‭.‬

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