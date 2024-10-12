وفد من المستشفيات الحكومية يشارك في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للصحة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شارك وفد من المستشفيات الحكومية برئاسة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للصحة، الذي يعقد في القاهرة من 10 إلى 12 أكتوبر، ويجمع بين خبراء وممثلي القطاع الصحي من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الابتكارات في مجال الرعاية الصحية.
وقد شاركت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية في ورشة عمل تتناول مواضيع متنوعة مثل قصة نجاح التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية بمملكة البحرين، وجهود المملكة في تحسين نظام الرعاية الصحية بهدف التغطية الصحية الشاملة للمرضى، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة الصحية واستخدام التقنيات الطبية الحديثة في المستشفيات الحكومية.
وأكدت أن المشاركة في هذا المؤتمر تعتبر فرصة طيبة لتعزيز التعاون الصحي بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتبادل المعرفة والخبرات مع الخبراء الدوليين. كما أشارت إلى أن هذه المشاركة تعكس التزام مملكة البحرين بمواصلة تحسين جودة الرعاية الصحية وتبني أحدث الابتكارات في هذا المجال.
وسيقوم الوفد بزيارة عدد من المستشفيات والمراكز الطبية في جمهورية مصر العربية للتعرف على التجارب الناجحة ضمن مساعي تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات الصحية في البلدين وتبادل الخبرات.
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