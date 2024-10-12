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وفد من المستشفيات الحكومية يشارك في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للصحة

10/12/2024 7:13:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬عذبي‭ ‬الجلاهمة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬مصر‭ ‬الدولي‭ ‬للصحة،‭ ‬الذي‭ ‬يعقد‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ويجمع‭ ‬بين‭ ‬خبراء‭ ‬وممثلي‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬واستعراض‭ ‬أحدث‭ ‬الابتكارات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭.‬

وقد‭ ‬شاركت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬عذبي‭ ‬الجلاهمة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬تتناول‭ ‬مواضيع‭ ‬متنوعة‭ ‬مثل‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬التسيير‭ ‬الذاتي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وجهود‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬نظام‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬بهدف‭ ‬التغطية‭ ‬الصحية‭ ‬الشاملة‭ ‬للمرضى،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬الأنظمة‭ ‬الصحية‭ ‬واستخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬الطبية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬تعتبر‭ ‬فرصة‭ ‬طيبة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الصحي‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرات‭ ‬مع‭ ‬الخبراء‭ ‬الدوليين‭. ‬كما‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمواصلة‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وتبني‭ ‬أحدث‭ ‬الابتكارات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وسيقوم‭ ‬الوفد‭ ‬بزيارة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمراكز‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬التجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬ضمن‭ ‬مساعي‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭.‬

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