وكيل الداخلية لشؤون الجنسية يشيد بالعلاقات الثنائية التي تجمع البحرين وألمانيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة كليمنس أوغستينوس هاتش سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين.
في مستهل اللقاء، رحب الوكيل بالسفير، مشيداً بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا في شتى المجالات، مثنياً على الجهود المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين.
وتناول اللقاء بحث سبل التنسيق في مجال خدمات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جهته، أعرب السفير الألماني عن تقديره للجهود المتميزة التي تبذلها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، مؤكداً أهمية تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
كلمات دالة
MENAFN12102024000055011008ID1108772998
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.