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وكيل الداخلية لشؤون الجنسية يشيد بالعلاقات الثنائية التي تجمع البحرين وألمانيا

10/12/2024 7:13:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬كليمنس‭ ‬أوغستينوس‭ ‬هاتش‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

في‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬الوكيل‭ ‬بالسفير،‭ ‬مشيداً‭ ‬بمستوى‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬مثنياً‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وتناول‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬التنسيق‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬خدمات‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬السفير‭ ‬الألماني‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭. ‬

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