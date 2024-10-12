برئاسة جمال فخرو.. وفد الشعبة البرلمانية يشارك في اجتماعات الجمعية الـ149 للاتحاد البرلماني الدولي بـ((جنيف))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يشارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، برئاسة جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، في أعمال الجمعية العامة الـ149 للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات المصاحبة، التي ستعقد في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري، خلال الفترة من 13 وحتى 17 أكتوبر الجاري، حيث سيكون موضوع المناقشة العامة في الجمعية: «الاستفادة من العلم والتكنولوجيا من أجل مستقبل أكثر سلمًا واستدامة»، وسيقدم رؤساء وممثلو البرلمانات كلمات خلال الجمعية العامة حول الموضوع المذكور.
كما سيشارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماعات التنسيقية بين البرلمانات العربية والآسيوية، والتي ستعقد في إطار انعقاد الجمعية، إلى جانب اجتماعات المجلس الحاكم واللجان الدائمة بالاتحاد البرلماني الدولي، بالإضافة إلى منتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب، وعدد من ورش العمل والحلقات النقاشية، واجتماعات جمعية الأمناء العامين للمجالس الوطنية.
ومن الموضوعات التي ستبحثها اللجان الدائمة في الاتحاد البرلماني الدولي، وورش العمل والحلقات النقاشية، دور البرلمانات في الدفع بحل الدولتين في دولة فلسطين، التطور البرلماني، تكافؤ الفرص، وتعزيز حقوق الطفل، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتأثيره على الديمقراطية وحقوق الإنسان، تغير المناخ، نزع السلاح والتخفيف من آثار النزاعات، والأدوات العملية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز العمل البرلماني لمعالجة الاحتياجات الخاصة أثناء النزاعات.
كما سيجري خلال أعمال الجمعية العامة الـ149 للانتخاب انتخاب رئيس ونواب رئيس الجمعية، والنظر في طلبات إدراج البند الطارئ على جدول أعمال الجمعية العامة.
وستعقد جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، عددًا من الاجتماعات التي سيتم من خلالها بحث المسائل الراهنة والابتكارات في البرلمان، والحوكمة في البرلمانات، وكيفية استفادة الأمناء العامين للبرلمانات من الذكاء الاصطناعي مع تجنب المخاطر، كما ستحتفي الجمعية بمناسبة الذي الـ85 لتأسيسها.
يشار إلى أنَّ وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين يضم كلًا من: النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب نائب رئيس الوفد، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، عضو مجلس الشورى، النائب حسن إبراهيم حسن، المحامية دلال جاسم الزايد عضو مجلس الشورى، النائب الدكتور مهدي عبدالعزيز الشويخ، السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى، والسيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى.
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