برئاسة جمال فخرو.. وفد الشعبة البرلمانية يشارك في اجتماعات الجمعية الـ149 للاتحاد البرلماني الدولي بـ((جنيف))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬سيشارك‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الاجتماعات‭ ‬التنسيقية‭ ‬بين‭ ‬البرلمانات‭ ‬العربية‭ ‬والآسيوية،‭ ‬والتي‭ ‬ستعقد‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬انعقاد‭ ‬الجمعية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اجتماعات‭ ‬المجلس‭ ‬الحاكم‭ ‬واللجان‭ ‬الدائمة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منتدى‭ ‬النساء‭ ‬البرلمانيات،‭ ‬ومنتدى‭ ‬البرلمانيين‭ ‬الشباب،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬والحلقات‭ ‬النقاشية،‭ ‬واجتماعات‭ ‬جمعية‭ ‬الأمناء‭ ‬العامين‭ ‬للمجالس‭ ‬الوطنية‭.‬

ومن‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬ستبحثها‭ ‬اللجان‭ ‬الدائمة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي،‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬والحلقات‭ ‬النقاشية،‭ ‬دور‭ ‬البرلمانات‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بحل‭ ‬الدولتين‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين،‭ ‬التطور‭ ‬البرلماني،‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص،‭ ‬وتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الموضوعات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتأثيره‭ ‬على‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬نزع‭ ‬السلاح‭ ‬والتخفيف‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬النزاعات،‭ ‬والأدوات‭ ‬العملية‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني‭ ‬لمعالجة‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬أثناء‭ ‬النزاعات‭.‬

كما‭ ‬سيجري‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬الـ149‭ ‬للانتخاب‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬ونواب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية،‭ ‬والنظر‭ ‬في‭ ‬طلبات‭ ‬إدراج‭ ‬البند‭ ‬الطارئ‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭.‬

وستعقد‭ ‬جمعية‭ ‬الأمناء‭ ‬العامين‭ ‬للبرلمانات‭ ‬الوطنية،‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬بحث‭ ‬المسائل‭ ‬الراهنة‭ ‬والابتكارات‭ ‬في‭ ‬البرلمان،‭ ‬والحوكمة‭ ‬في‭ ‬البرلمانات،‭ ‬وكيفية‭ ‬استفادة‭ ‬الأمناء‭ ‬العامين‭ ‬للبرلمانات‭ ‬من‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬مع‭ ‬تجنب‭ ‬المخاطر،‭ ‬كما‭ ‬ستحتفي‭ ‬الجمعية‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذي‭ ‬الـ85‭ ‬لتأسيسها‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يضم‭ ‬كلًا‭ ‬من‭: ‬النائب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬أحمد‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد،‭ ‬الدكتور‭ ‬بسام‭ ‬إسماعيل‭ ‬البنمحمد،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حسن،‭ ‬المحامية‭ ‬دلال‭ ‬جاسم‭ ‬الزايد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬النائب‭ ‬الدكتور‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الشويخ،‭ ‬السيدة‭ ‬هالة‭ ‬رمزي‭ ‬فايز‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬والسيدة‭ ‬كريمة‭ ‬محمد‭ ‬العباسي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭. ‬

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