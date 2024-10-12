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المنظمة الفائزة بجائزة نوبل للسلام تحذر من تزايد خطر اندلاع حرب نووية

10/12/2024 7:12:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

طوكيو‭ - (‬الوكالات‭): ‬حذر‭ ‬مسؤولو‭ ‬منظمة‭ ‬نيهون‭ ‬هيدانكيو،‭ ‬الحائزة‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام،‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬تزايد‭ ‬خطر‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬نووية،‭ ‬وجددوا‭ ‬دعوتهم‭ ‬إلى‭ ‬حظر‭ ‬تلك‭ ‬الأسلحة‭. ‬وتمثل‭ ‬المنظمة‭ ‬اليابانية‭ ‬ناجين‭ ‬من‭ ‬القنبلتين‭ ‬الذريتين‭ ‬في‭ ‬هيروشيما‭ ‬وناجاساكي‭ ‬عام‭ ‬1945‭. ‬وقال‭ ‬شيجيميتسو‭ ‬تاناكا،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬الناجين‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬الأمريكي‭ ‬لناجاساكي‭ ‬والرئيس‭ ‬المشارك‭ ‬للمنظمة‭: ‬‮«‬يتدهور‭ ‬الوضع‭ ‬الدولي‭ ‬تدريجيا‭ ‬والحروب‭ ‬دائرة‭ ‬بينما‭ ‬تهدد‭ ‬دول‭ ‬باستخدام‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬أخشى‭ ‬أننا‭ ‬كبشر‭ ‬ماضون‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬تدمير‭ ‬أنفسنا‭. ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬لوقف‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬حظر‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬يشدّد‭ ‬خبراء‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬القوى‭ ‬النووية‭ ‬لا‭ ‬تعتزم‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجياتها‭ ‬العسكرية‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬قنابلها‭ ‬الذرية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬حضّت‭ ‬لجنة‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬التراخي‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتّصل‭ ‬بـ«المحظورات‮»‬‭ ‬النووية‭. ‬لدى‭ ‬منح‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬السلام‭ ‬لمنظمة‭ ‬‮«‬نيهون‭ ‬هيدانيكو‮»‬‭ ‬اليابانية‭ ‬المناهضة‭ ‬للأسلحة‭ ‬النووية،‭ ‬وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬النرويجية‭ ‬إن‭ ‬قصف‭ ‬المدينتين‭ ‬اليابانيتين‭ ‬بالقنبلة‭ ‬الذرية‭ ‬أفضى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬محظورات‭ ‬نووية‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬الواقع‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إرساؤه‭ ‬يواجه‭ ‬‮«‬ضغوطا‮»‬‭ ‬مذاك‭ ‬الحين‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬تستخدم‭ ‬أي‭ ‬قوة‭ ‬نووية‭ ‬هذا‭ ‬السلاح‭ ‬في‭ ‬حروب‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1945،‭ ‬يبقى‭ ‬التلويح‭ ‬المباشر‭ ‬أو‭ ‬الضمني‭ ‬باستخدام‭ ‬القنبلة‭ ‬الذرية‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬ترساناتها‭. ‬ولجأت‭ ‬موسكو‭ ‬مرارا‭ ‬للتلويح‭ ‬باستخدام‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعيها‭ ‬لردع‭ ‬الغرب‭ ‬في‭ ‬دعمه‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬التي‭ ‬تتصدى‭ ‬لغزو‭ ‬روسي‭ ‬لأراضيها‭ ‬منذ‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭. ‬ورأى‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬كارنيغي‭ ‬لروسيا‭ ‬وأوراسيا‭ ‬ألكسندر‭ ‬غابويف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬المصادفة‮»‬‭ ‬أن‭ ‬يهدّد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬باستخدام‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬عشية‭ ‬لقاء‭ ‬بين‭ ‬الرئيسين‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬والأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬للتباحث‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬كييف‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬صواريخ‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬لضرب‭ ‬أراض‭ ‬روسية‭.‬

واعتبر‭ ‬خبير‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬الدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬برونو‭ ‬ترتريه‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬نوبل‭ ‬أرادت‭ ‬توجيه‭ ‬‮«‬رسالة‭ ‬قوية‮»‬‭ ‬لروسيا‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬طبّعت‮»‬،‭ ‬بل‭ ‬‮«‬قلّلت‭ ‬من‭ ‬شأن‮»‬‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬منذ‭ ‬بدأت‭ ‬غزو‭ ‬أوكرانيا‭. ‬لكنه‭ ‬لفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التوجّه‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬الكرملين‭. ‬ففي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬قال‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تتردد‮»‬‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬هاجمتها‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وحليفتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

وفي‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬تتوعدّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬ذات‭ ‬القدرات‭ ‬النووية‭ ‬والتي‭ ‬تنفي‭ ‬حيازة‭ ‬السلاح‭ ‬النووي،‭ ‬برد‭ ‬‮«‬فتاك‭ ‬ودقيق‭ ‬ومفاجئ‮»‬‭ ‬على‭ ‬ضربة‭ ‬صاروخية‭ ‬شنّتها‭ ‬إيران‭ ‬ذات‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬تشدّد‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬سلمي،‭ ‬على‭ ‬أراضي‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬وفي‭ ‬الأثناء‭ ‬طوّرت‭ ‬طهران‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬وباتت‭ ‬تمتلك‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬لصنع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬قنابل‭ ‬ذرية،‭ ‬وفق‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭. ‬وتشدّد‭ ‬طهران‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬تسخّر‭ ‬قدراتها‭ ‬النووية‭ ‬لإنتاج‭ ‬الطاقة‭. ‬

وقال‭ ‬ترتريه‭ ‬إن‭ ‬‮«‬منطق‭ ‬الردع‭ ‬متجذّر‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مخاطر‭ ‬استخدام‭ ‬القنبلة‭ ‬الذرية‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬أكبر‭ ‬اليوم‭ ‬مما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‮»‬‭. ‬فالعقيدة‭ ‬النووية‭ ‬المعيارية،‭ ‬أي‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تطويرها‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة‭ ‬بين‭ ‬القوتين‭ ‬العظميين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬السوفيتي،‭ ‬ترتكز‭ ‬إلى‭ ‬افتراض‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأسلحة‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تستخدم‭ ‬لأن‭ ‬تأثيرها‭ ‬مدمّر‭ ‬للغاية،‭ ‬ولأن‭ ‬الرد‭ ‬الانتقامي‭ ‬النووي‭ ‬من‭ ‬المرجّح‭ ‬أن‭ ‬يجلب‭ ‬دمارا‭ ‬مماثلا‭ ‬للمبادر‭ ‬إلى‭ ‬الهجوم‭.‬

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