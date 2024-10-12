رئيس البرلمان الإيراني يتفقد موقع الغارة الإسرائيلية الأعنف في قلب بيروت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
بيروت - (أ ف ب): تفقد رئيس البرلمان الإيراني المحافظ محمد باقر قاليباف أمس برفقة اثنين من نواب حزب الله موقع الغارة الإسرائيلية الأعنف التي استهدفت قلب بيروت الخميس وأسفرت عن مقتل 22 شخصا على الأقل، على ما أفاد مصور في وكالة فرانس برس.
ومن أمام ركاب بناية مهدمة جراء الضربة، قال قاليباف الذي رافقه اثنان من نواب حزب الله بالفارسية إن «النظام الصهيوني المتوحش وعلى رأسه رئيس وزرائه الشبيه بالذئب يرتكبون هذه الجرائم».
وكان مصدر مقرّب من حزب الله أفاد وكالة فرانس برس الجمعة بأن الضربة مساء الخميس استهدفت القيادي في حزب الله وفيق صفا الذي لا يزال مصيره مجهولا.
والتقى قاليباف بعد ظهر أمس نظيره اللبناني نبيه بري رئيس حركة أمل الشيعية حليفة حزب الله، ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.
وأكد ميقاتي خلال اللقاء أن «أولويات الحكومة في هذه المرحلة هي العمل على وقف إطلاق النار».
وأكد رئيس البرلمان الإيراني في مؤتمر صحفي أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدعم بالتأكيد قرارات الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني والمقاومة»، في إشارة إلى حزب الله.
وتأتي زيارة قاليباف بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لبيروت، فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية في شكل يومي على لبنان منذ 23 سبتمبر.
وأكّد عراقجي حينها من بيروت أنّ بلاده «تدعم» مساعي وقف إطلاق النار في لبنان وغزة بشكل «متزامن».
وكثفت إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان منذ أسبوعين، مستهدفة ما تقول إنها بنى تحتية ومنشآت تابعة لحزب الله في معقله في جنوب بيروت ومناطق متفرقة من البلاد. كما أعلنت في 30 سبتمبر بدء عمليات برية.
وأدى التصعيد الأخير إلى مقتل أكثر من 1200 شخص ونزوح أكثر من مليون آخرين، بحسب السلطات اللبنانية.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس مقتل 9 أشخاص وإصابة 28 آخرين في غارتين إسرائيليتين استهدفت إحداهما قرية شمال بيروت والثانية قرية أخرى جنوب العاصمة، في مناطق لا تعد معاقل تقليدية لحزب الله.
وأفادت الوزارة أنّ «غارة العدو الإسرائيلي على بلدة المعيصرة في كسروان» التي تقع على بعد نحو 30 كلم شمال بيروت، أدت إلى «استشهاد 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين». وأبلغت في بيان منفصل عن سقوط «4 شهداء و14 جريحا» جراء «غارة للعدو الإسرائيلي» على برجا في منطقة الشوف جنوب بيروت.
وأعلن حزب الله أمس أنه استهدف بـ«المسيرات الانقضاضيّة» قاعدة عسكرية إسرائيلية في مدينة حيفا بشمال إسرائيل الجمعة، بعد ساعات من إعلانه قصف قاعدة في جنوب حيفا بالصواريخ.
قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله اللبناني أطلق نحو 320 مقذوفا من لبنان على إسرائيل في يوم الغفران، أقدس الأعياد اليهودية الذي بدأ مساء الجمعة وانتهى ليل السبت.
وحذّر الجيش الإسرائيلي أمس سكان جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم «حتى إشعار آخر».
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