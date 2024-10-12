رئيس البرلمان الإيراني يتفقد موقع الغارة الإسرائيلية الأعنف في قلب بيروت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تفقد‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬الإيراني‭ ‬المحافظ‭ ‬محمد‭ ‬باقر‭ ‬قاليباف‭ ‬أمس‭ ‬برفقة‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬نواب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬موقع‭ ‬الغارة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الأعنف‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬قلب‭ ‬بيروت‭ ‬الخميس‭ ‬وأسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬22‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصور‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

ومن‭ ‬أمام‭ ‬ركاب‭ ‬بناية‭ ‬مهدمة‭ ‬جراء‭ ‬الضربة،‭ ‬قال‭ ‬قاليباف‭ ‬الذي‭ ‬رافقه‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬نواب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بالفارسية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬الصهيوني‭ ‬المتوحش‭ ‬وعلى‭ ‬رأسه‭ ‬رئيس‭ ‬وزرائه‭ ‬الشبيه‭ ‬بالذئب‭ ‬يرتكبون‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬مصدر‭ ‬مقرّب‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أفاد‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الجمعة‭ ‬بأن‭ ‬الضربة‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬استهدفت‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وفيق‭ ‬صفا‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مصيره‭ ‬مجهولا‭. ‬

والتقى‭ ‬قاليباف‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬نظيره‭ ‬اللبناني‭ ‬نبيه‭ ‬بري‭ ‬رئيس‭ ‬حركة‭ ‬أمل‭ ‬الشيعية‭ ‬حليفة‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬ورئيس‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الاعمال‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭. ‬

وأكد‭ ‬ميقاتي‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أولويات‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬هي‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ ‬ستدعم‭ ‬بالتأكيد‭ ‬قرارات‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬والشعب‭ ‬اللبناني‭ ‬والمقاومة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬

وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬قاليباف‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬لبيروت،‭ ‬فيما‭ ‬تتواصل‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬يومي‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭. ‬

وأكّد‭ ‬عراقجي‭ ‬حينها‭ ‬من‭ ‬بيروت‭ ‬أنّ‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬تدعم‮»‬‭ ‬مساعي‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وغزة‭ ‬بشكل‭ ‬‮«‬متزامن‮»‬‭. ‬

وكثفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬غاراتها‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬أسبوعين،‭ ‬مستهدفة‭ ‬ما‭ ‬تقول‭ ‬إنها‭ ‬بنى‭ ‬تحتية‭ ‬ومنشآت‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬معقله‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬بيروت‭ ‬ومناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬البلاد‭. ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬بدء‭ ‬عمليات‭ ‬برية‭. ‬

وأدى‭ ‬التصعيد‭ ‬الأخير‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1200‭ ‬شخص‭ ‬ونزوح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬آخرين،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬أمس‭ ‬مقتل‭ ‬9‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬28‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬غارتين‭ ‬إسرائيليتين‭ ‬استهدفت‭ ‬إحداهما‭ ‬قرية‭ ‬شمال‭ ‬بيروت‭ ‬والثانية‭ ‬قرية‭ ‬أخرى‭ ‬جنوب‭ ‬العاصمة،‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬لا‭ ‬تعد‭ ‬معاقل‭ ‬تقليدية‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭. ‬

وأفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬غارة‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬المعيصرة‭ ‬في‭ ‬كسروان‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬كلم‭ ‬شمال‭ ‬بيروت،‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬5‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬14‭ ‬آخرين‮»‬‭. ‬وأبلغت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬منفصل‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬‮«‬4‭ ‬شهداء‭ ‬و14‭ ‬جريحا‮»‬‭ ‬جراء‭ ‬‮«‬غارة‭ ‬للعدو‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭ ‬على‭ ‬برجا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشوف‭ ‬جنوب‭ ‬بيروت‭. ‬

وأعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬استهدف‭ ‬بـ«المسيرات‭ ‬الانقضاضيّة‮»‬‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حيفا‭ ‬بشمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬الجمعة،‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬إعلانه‭ ‬قصف‭ ‬قاعدة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬حيفا‭ ‬بالصواريخ‭. ‬

قال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬أطلق‭ ‬نحو‭ ‬320‭ ‬مقذوفا‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الغفران،‭ ‬أقدس‭ ‬الأعياد‭ ‬اليهودية‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬وانتهى‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭. ‬

وحذّر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬سكان‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر‮»‬‭.‬