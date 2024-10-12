الدوي: الدورة بوابة حقيقية لاكتشاف المواهب الناشئة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد رئيس الاتحاد البحريني للتايكواندو عبدالله عيسى الدوي أن استضافة دورة الألعاب المدرسية المقرر إقامتها في البحرين خلال أكتوبر الجاري تأتي في ظل الرعاية التي يحظى بها القطاع الرياضي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمساندة الدائمة من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن الدعم البارز الذي يحظى به القطاع الرياضي من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والجهود المتميزة لسمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، أسهمت في وضع الرياضة البحرينية ولا سيما الرياضات القتالية على الخارطة العالمية بعد إنجازات متواصلة في الفترة الماضية.
وأشار إلى أن منتخب التايكواندو المدرسي جاهز لهذه المشاركة المهمة، حيث تأتي هذه المشاركة امتدادا لسلسلة من الطموحات التي وضعها الاتحاد لتحقيقها، التي سيكون لها أثر كبير في اكتشاف العديد من المواهب الناشئة في الجانب المدرسي كونه عنصرا رئيسيا في المساهمة بتطوير هذه الرياضة.
وقال: «إن الدورة تعتبر بوابة حقيقية لاكتشاف المواهب الناشئة وصقلها من أجل مواصلة تطوير مستوياتها والمساهمة في تمثيل المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات القادمة».
وأضاف أن الاتحاد حرص على وضع خطة متكاملة لإعداد المنتخب من خلال المعسكرات السابقة والنزالات التي خاضها اللاعبون واللاعبات في رياضة التايكواندو، مبينا أن المنتخب يستهدف تحقيق المراكز الأولى، متمنيا التوفيق والنجاح للاعبين واللاعبات.
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