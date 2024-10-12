Sunday, 13 October 2024 02:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدوي: الدورة بوابة حقيقية لاكتشاف المواهب الناشئة

10/12/2024 7:12:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتايكواندو‭ ‬عبدالله‭ ‬عيسى‭ ‬الدوي‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الرعاية‭ ‬التي‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والمساندة‭ ‬الدائمة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الدعم‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية،‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الرياضات‭ ‬القتالية‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬العالمية‭ ‬بعد‭ ‬إنجازات‭ ‬متواصلة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منتخب‭ ‬التايكواندو‭ ‬المدرسي‭ ‬جاهز‭ ‬لهذه‭ ‬المشاركة‭ ‬المهمة،‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬امتدادا‭ ‬لسلسلة‭ ‬من‭ ‬الطموحات‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬الاتحاد‭ ‬لتحقيقها،‭ ‬التي‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬أثر‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬المدرسي‭ ‬كونه‭ ‬عنصرا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬المساهمة‭ ‬بتطوير‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الدورة‭ ‬تعتبر‭ ‬بوابة‭ ‬حقيقية‭ ‬لاكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬الناشئة‭ ‬وصقلها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬مستوياتها‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تمثيل‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬القادمة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬متكاملة‭ ‬لإعداد‭ ‬المنتخب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المعسكرات‭ ‬السابقة‭ ‬والنزالات‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬اللاعبون‭ ‬واللاعبات‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬التايكواندو،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬يستهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى،‭ ‬متمنيا‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للاعبين‭ ‬واللاعبات‭.‬

MENAFN12102024000055011008ID1108772978

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث