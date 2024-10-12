الدوي: الدورة بوابة حقيقية لاكتشاف المواهب الناشئة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتايكواندو‭ ‬عبدالله‭ ‬عيسى‭ ‬الدوي‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الرعاية‭ ‬التي‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والمساندة‭ ‬الدائمة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الدعم‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية،‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الرياضات‭ ‬القتالية‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬العالمية‭ ‬بعد‭ ‬إنجازات‭ ‬متواصلة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منتخب‭ ‬التايكواندو‭ ‬المدرسي‭ ‬جاهز‭ ‬لهذه‭ ‬المشاركة‭ ‬المهمة،‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬امتدادا‭ ‬لسلسلة‭ ‬من‭ ‬الطموحات‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬الاتحاد‭ ‬لتحقيقها،‭ ‬التي‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬أثر‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬المدرسي‭ ‬كونه‭ ‬عنصرا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬المساهمة‭ ‬بتطوير‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الدورة‭ ‬تعتبر‭ ‬بوابة‭ ‬حقيقية‭ ‬لاكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬الناشئة‭ ‬وصقلها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬مستوياتها‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تمثيل‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬القادمة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬متكاملة‭ ‬لإعداد‭ ‬المنتخب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المعسكرات‭ ‬السابقة‭ ‬والنزالات‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬اللاعبون‭ ‬واللاعبات‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬التايكواندو،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬يستهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى،‭ ‬متمنيا‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للاعبين‭ ‬واللاعبات‭.‬