مراكز شبابية في إربد تنفذ أنشطة تدريبية وتوعوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 12 تشرين الأول (بترا )-نظمت مراكز شبابية في محافظة إربد، أنشطة وفعاليات تدريبية وتوعوية متنوعة، اليوم السبت، شارك فيها عدد من الشباب.
ونفذ مركز شباب الرمثا ورشة حول مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته بحضور 20 شابا من الفئة العمرية 18- 24 عاما.
وقال المدرب عبدالخالق جرادات إن الذكاء الاصطناعي أحد مجالات علوم الحاسوب، يهتم بتطوير الأنظمة والبرمجيات القادرة على أداء المهام التي تتطلب ذكاء بشريا، كالتفكير، والتعلم، والفهم، والتفاعل، واتخاذ القرارات.
وبدأت في مركز شابات لواء الطيبة غربي إربد، فعاليات برنامج الدورة التدريبية بعنوان" مهارات البحث عن عمل وطرق التسويق"، بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز .
وتهدف الدورة التي تستمر 3 أيام إلى تفعيل وإشراك الشابات في أنشطة البحث عن عمل لتمكينهن من العثور على وظائف مناسبة من خلال امتلاك مهارات التسويق وإعداد السيرة الذاتية وآليات البحث عن وظائف والمقابلات الوظيفية وغيرها.
وعرضت المدربة آلاء عذاربة ، لمفهوم تسويق النفس والمهارات الذاتية ، إضافة إلى دور تحديد الأولويات والتوجهات الشخصية في نجاح عملية البحث عن عمل والحصول على فرص التشغيل المطلوبة .
ونظم مركز شباب المزار الشمالي ورشة بعنوان "الأمن السيبراني" بمشاركة 29 شابا ضمن الفئة العمرية 12-16 عاما؛ لتوعية المشاركين بمواضيع الأمن السيبراني.
وأكد المحاضر عبدالرحمن العمري، أهمية نشر الثقافة الرقمية لمواكبة تطورات عصر المعلومات ونشر ثقافة العلم والمعرفة ضمن بيئة رقمية آمنة.
ونظم مركز شابات الشونة الشمالية ، معرضاً لمنتجات الفتيات المشاركات في الدورات الحرفية التي ينظمها المركز .
ونفذ مركز شباب كفر الماء المدمج دورة بعنوان "التعرف إلى لغات البرمجة الخاسوبية، بمشاركة 20 شابًا وشابة من الفئة العمرية 12-18 عامًا.
واشتملت الدورة على محاور عدة، منها انواع لغات البرمجة وأهميتها وأهدافها وطرق استخدامها وكيفيه تطبيقها باستخدام الحاسوب، ومعالجة الأرقام باستخدام لغات البرمحة.
وهدفت الدورة إلى معرفة اللغات التكنولوجية وكيفيه استخدامها.
واقام مركز شباب الوسطية ندوة حوارية بعنوان "دور الشباب في بناء السلام" وذلك ضمن خطة نشاطات المركز بمشاركة 20 مشارك من أعضاء المركز.
وتتزامن هذه الندوة مع اليوم العالمي لنبذ العنف وهو ما ابتدأت به الندوة وجرى تعريف مفهوم السلام وإمكانية مساهمة الشباب في تحقيقه واعتماده كهدف لإطلاق المبادرات الشبابية التي تهدف لتعزيز قيم السلام والتسامح .
وبين المدرب وصفي العزام، أن لفئة الشباب دورا كبيرا في بناء السلام إذا أخذت هذه الفئة مساحتها ودورها بشكل فعال وآمن.
ونفذ مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج ورشه بعنوان "اجتماع أعضاء المجلس الاستشاري وتشكيل اللجان وتكريم الداعمين والمميزين والداعمين" ، بمشاركة 45 شابًا وشابة من الفئة العمرية 12-18 عامًا.
واشتملت الورشة على محاور عدة، منها التعرف إلى أعضاء المجلس الاستشاري ودوره الفعال في انشطة وبرامج المركز ووضع مقترحات حسب محاور الاستراتيجية لوزارة الشباب.
ونفذ مركز شابات الوسطية ورشة تثقيفية دينية بعنوان اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، بحضور 20 مشاركة للفئة العمرية 15-17 عاما
وتضمنت الجلسة التي قدمها المحاضر خالد العمرات عدة محاور تحدث فيها حول نشأة الرسول صلى الله عليه وسلم ، مؤكدا ضرورة الاقتداء بسنة نبينا والسير على خطاه وذلك من خلال تطبيق تعاليم السيرة النبوية الشريفة في حياتنا اليومية قولا وفعلا.
ونظم مركز شابات إربد النموذجي زيارة لمقامات الصحابة، بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز للفئة العمرية 10-24 عاما.
وأشتمل برنامج الزيارة على زيارة لضريحي الصحابيين أبو عبيدة عامر بن الجراح وشرحبيل بن حسنة.
كما نظم مركز شباب وشابات الصريح المدمج ، ورشة عمل بعنوان "أهمية الحرف المهنية"، بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية 15- 18 عاما.
وتحدثت المدربة فاطمة الشياب عن ثقافة وتقاليد المجتمع الأردني من حيث الاهتمام بالحرف المهنية واليدوية التي تلعب دورا هاما في تمثيل الثقافة والتقاليد، والمحافظة على الفنون التقليدية الغنية بالتراث والمرتبطة بالمهارات والمواهب المختلفة.
--(بترا )
ب.و/أ غ/ٍ س ع/ ح ظ/أ ح/ع ع/ف م
12/10/2024 23:32:14
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