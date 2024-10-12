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الاحتلال يقتحم قرية تل ويداهم معصرة زيتون فيها

10/12/2024 3:09:43 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية تل جنوب غرب نابلس، وداهمت معصرة زيتون فيها.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اقتحم القرية بعدد من الدوريات، وداهم معصرة زيتون وأطلق قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المتواجدين فيها، وأجبرهم على الخروج منها، قبل أن ينسحب ويعاد تشغيل المعصرة.

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