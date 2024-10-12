الاحتلال يقتحم قرية تل ويداهم معصرة زيتون فيها
التاريخ
10/12/2024 3:09:43 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية تل جنوب غرب نابلس، وداهمت معصرة زيتون فيها.
وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اقتحم القرية بعدد من الدوريات، وداهم معصرة زيتون وأطلق قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المتواجدين فيها، وأجبرهم على الخروج منها، قبل أن ينسحب ويعاد تشغيل المعصرة.
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