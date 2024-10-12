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14.1 مليون زائر للمدينة المنورة عام 2023

10/12/2024 2:33:53 PM
(MENAFN- Al Watan) وصل عدد زوار المدينة المنورة لعام 2023 إلى أكثر من 14.1 مليون زائر بزيادة عن العام الذي يسبقه بأكثر من 6 ملايين، حيث كان عدد زوار المدينة في عام 2022 أكثر من 8.2 ملايين زائر، وبناء على تقرير صادر من هيئة تطوير المدينة المنورة فإن السياحة بالمدينة المنورة، خلال العشر سنوات الماضية، شهدت تناميًا بأعداد الزوار والسياح، حيث بلغ إنفاقهم في العام الماضي أكثر من 49.7 مليار ريال.
10 أيام متوسط الإقامة
واشتمل التقرير الصادر من الهيئة أن متوسط فترة إقامة الزوار في المدينة المنورة 10 أيام، حيث تعتبر المدينة المنورة أحد أهم الوجهات السياحية بالمملكة، ويفضل الزوار قضاء الأوقات بين المسجد النبوي والمساجد التاريخية والمواقع الأثرية والمواقع المرتبطة بالسيرة النبوية. يذكر أن عدد المواقع التاريخية والإثرائية التي تم تطويرها في المدينة المنورة وصل إلى 56 موقعًا لإثراء تجربة الزائر وضيوف الرحمن وتعميق رحلتهم الدينية والثقافية في ظل ارتفاع أعداد الزوار للمدينة المنورة إلى أكثر من 13 مليون زائر، حيث تم تهيئة المواقع لاستقبال الزوار وضيوف الرحمن من خلال تجهيزها وإعادة تأهيلها.
تأهيل المشاريع التاريخية
ويأتي تطوير المواقع التاريخية ضمن مشاريع تأهيل مواقع التاريخ الإسلامي بالمنطقة، والذي تم إطلاقه في شهر أكتوبر 2022 ليتم تنفيذه على 100 موقع مرتبط بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، فيما يتولى مكتب تنمية الوجهة السياحية بهيئة تطوير المدينة متابعة إنجاز المشاريع وفق الخطة الزمنية المعتمدة حتى عام 2025م، حيث كانت البداية بتدشين 8 مواقع حتى الوصول إلى 56 موقعًا خلال عامين. في حين وضعت هيئة التراث شهادة تسجيل موقع تراثي ثقافي على المواقع التي تم اعتمادها وفتحها أمام الزوار بلوحة عليها باركود يعطي لناسخ الباركود معلومات عن الموقع وشهادة لهيئة التراث أن الموقع مسجل في سجل التراث العمراني باسم الموقع وتصنيفه كفئات، حيث يكون التصنيف ذا أهمية عالية أو غير ذلك من خلال الترقيم بالأحرف، إشارة أيضًا إلى المنطقة والمحافظة والموقع الإحداثي لخطوط الطول والعرض، وتختتم الشهادة بالمواقع التي عليها تلك الشهادات باعتبار أن الموقع تراث عمراني محمي بموجب نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
100 موقع تاريخي
يذكر أنه سبق للجنة مكونة من 11 جهة حكومية الاطلاع على المواقع التاريخية، وعلى تجربة الزائر في الوجهات التاريخية والإثرائية في المدينة المنورة، حيث تستهدف اللجنة تدشين أكثر من 100 موقع تاريخي ووجهة إثرائية، ووقفت لجنة المواقع التاريخية والوجهات الإثرائية على عدد من المواقع التي تم تدشينها مؤخرًا، وذلك للوقوف على التجربة والإثراء لرصد ميداني للتطورات في المدينة لمتابعة التطورات والمنجزات المتعلقة بإنجاز مشروعات تطوير المواقع الإسلامية الأثرية.

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