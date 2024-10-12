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صندوق النقد يوصي تركيا بمواصلة تشديد السياسة النقدية

10/12/2024 2:33:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) دعا صندوق النقد الدولي تركيا إلى الاستمرار في تشديد السياسة النقدية والاعتماد على البيانات إلى أن يقترب التضخم من المعدل المستهدف، وذلك مع اختتام مشاورات في إطار المادة الرابعة.

وقال الصندوق، السبت، إن التحول في السياسة حد من الاختلالات الاقتصادية وأعاد الثقة، مضيفا أن تحسن المعنويات في السوق نتج عنه تحول إقبال المستثمرين الأجانب والمحليين إلى الأصول المقومة بالليرة.

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ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي إلى 50 بالمئة من 8.5 بالمئة للتصدي لارتفاع التضخم.

وزادت الحكومة الضرائب وبعض الرسوم لتعزيز الدخل مع تنفيذ تدابير مالية للحد من المخاطر التي يواجهها الاقتصاد.

أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم السنوي في تركيا قد انخفض إلى 49.38 في المئة في سبتمبر بعدما وصل إلى 52 في المئة في أغسطس، وهو ما يقل عن سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي للمرة الأولى منذ عام 2021 ويفوق التوقعات.

وبحسب المعهد الإحصائي التركي، بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين في سبتمبر 2.97 بالمئة على أساس شهري، وهو ما يفوق بكثير توقعات استطلاع أجرته رويترز وبلغ 2.2 بالمئة.

وفي أغسطس، بلغ معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلكين 2.47 بالمئة، بينما بلغ المعدل السنوي 51.97 بالمئة.

المصدر:

MENAFN12102024000202011048ID1108772732

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