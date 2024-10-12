سومو: خفض إنتاج العراق النفطي في سبتمبر للامتثال لحصة أوبك+

MENAFN - Al-Borsa News) قال العراق إن إنتاج البلاد من النفط خلال الشهر الماضي كان دون حصته في“أوبك +” في إطار سعيه للامتثال بشكل أفضل لجهود التحالف لتحقيق التوازن في أسواق الخام العالمية.

خفضت الدولة الشرق أوسطية إنتاجها بمقدار 260 ألف برميل يومياً إلى 3.94 مليون برميل يومياً في سبتمبر، وفق ما أوضحه محمد النجار، رئيس قسم أبحاث السوق في شركة النفط الحكومية العراقية“سومو”، في مقابلة، أي أقل من الحصة بـ60 ألف برميل. وأضاف أن الإنتاج في المنطقة الكردية انخفض بمقدار 140 ألف برميل يومياً، في حين تم تقليص 120 ألف برميل في جنوب العراق.

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وحثت قيادة“أوبك+” دول أعضاء مثل العراق وكازاخستان وروسيا على التنفيذ الكامل لتخفيضات الإنتاج التي تعهدت بها في بداية العام، وإجراء تخفيضات إضافية للتعويض عن الإنتاج الزائد.

وبينما ارتفعت أسعار النفط خلال الشهر الحالي بسبب المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، لا تزال أسعار العقود الآجلة منخفضة 10% عن أعلى مستوياتها في يوليو، إذ يهدد تباطؤ نمو الطلب وتضخم الإمدادات الأميركية بالتسبب بتخمة في المعروض. واستقر سعر برنت قرب 79 دولارا للبرميل يوم الجمعة، وهو مستوى منخفض للغاية بالنسبة للبعض في منظمة البلدان المصدرة للبترول بحيث لا يكفي لتغطية الإنفاق الحكومي.

النجار أوضح أن الإنتاج في الحقول التي تديرها الدولة في البصرة، بما في ذلك حقل“مجنون”، انخفض بمقدار 100 ألف برميل يومياً بدءاً من 27 أغسطس، بالإضافة إلى خفض قدره 20 ألف برميل يومياً في حقل“الناصرية”.

وفي الأسبوع الماضي، قال محمد صالح، القائم بأعمال وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان -التي تتمتع بحكم شبه ذاتي- إن الإقليم خفض الإنتاج 50% إلى 140 ألف برميل يومياً في بداية سبتمبر.

وتجدر الإشارة إلى أن أرقام“سومو” لشهر سبتمبر أقل من التقديرات التي جمعتها بلومبرغ، والتي تشمل بيانات من“ريستاد إنرجي” و”كبلر”، وتقدر الإنتاج العراقي لهذا الشهر عند 4.25 مليون برميل يومياً.

ينتظر أن تنشر أمانة منظمة“أوبك” الواقع مقرها في فيينا تقديراتها الخاصة الأسبوع المقبل، والتي تم تجميعها من سبعة مصادر خارجية، أو“ثانوية”. وتشمل أيضاً الأرقام الصادرة عن وكالة“إس آند بي غلوبال” (S&P Global)، والتي قدرت إنتاج العراق بـ4.2 مليون برميل يومياً الشهر الماضي. ويستخدم“أوبك+” متوسط ​​المصادر السبعة لقياس مدى الالتزام.

تعد تخفيضات الإنتاج المتأخرة من قبل العراق جزءاً من سلسلة يقوم بها تحالف“أوبك+” المكون من 23 دولة –بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا– منذ أواخر 2022 في محاولة لتفادي الفائض ودعم أسعار النفط. ويخطط التحالف الآن إلى استعادة ما يقرب من 2.2 مليون برميل يومياً من الإنتاج المتوقف تدريجياً، لكنه قرر تأجيل عودة ضخ الإمدادات لأن معنويات السوق لا تزال هشة.

ويعتزم“أوبك+” بدء أول زيادة شهرية في ديسمبر، ما يعني أن أمام التحالف عدة أسابيع أخرى لتقييم الخطط. قالت“آر بي سي كابيتال” (RBC Capital) إن السعودية بإمكانها تسريع زيادة إنتاجها المقررة إذا لم ينفذ الأعضاء التخفيضات التي تعهدوا بها بشكل كامل.

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