كينيث روجوف يكتب: هل الرأسمالية مسئولة عن التفاوت العالمي؟

MENAFN - Al-Borsa News) في عام 2014، أحدث كتاب نُـشِـر لرجل الاقتصاد الفرنسي توماس بيكيتي بعنوان“رأس المال في القرن الحادي والعشرين” ضجة دولية، حيث أعاد تشكيل الحوار الدائر حول التفاوت وقَـذَفَ بمؤلفه إلى عالم النجومية.

كان بيكيتي مُـحِـقا في الإشارة إلى أن الحجة السياسية لصالح إعادة توزيع تركز بالكامل تقريبا على المخاوف المحلية. لكن حجته المركزية- ومفادها أن الرأسمالية تُـفضي حتما إلى فجوة تفاوت متزايدة الاتساع- تنهار عند مقارنة وضع الفقراء في فيتنام بالراحة النسبية التي يتمتع بها المواطنون الفرنسيون المنتمون إلى الطبقة المتوسطة.

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في حقيقة الأمر، أدى صعود الاقتصادات المدفوع بالتجارة في آسيا وأوروبا الوسطى والشرقية على مدار العقود الأربعة الأخيرة، إلى ما قد يكون الانخفاض الأكبر على الإطلاق في التفاوت بين البلدان في تاريخ البشرية.

رغم هذا، نادرا ما يفعل المراقبون الغربيون أكثر من مجرد التشدق بأحوال نحو 85% من سكان العالم الذين يعيشون في الجنوب العالمي.

وفي حين يكرس مُـحِـبو الخير من أمثال بِيل جيتس قدرا كبيرا من الموارد لتحسين الحياة في أفريقيا، فإن أغلب المؤسسات والجمعيات الخيرية تظل على تركيزها على تضييق فجوات التفاوت داخل البلدان.

ورغم أن القضيتين جديرتان بالإعجاب، فإن المحللين السياسيين يتجاهلون غالبا حقيقة مفادها أن الفقر، وفقا للمعايير العالمية، لا وجود له تقريبا في الاقتصادات المتقدمة.

بطبيعة الحال، ليس للمزارعين في الهند أي تأثير على الانتخابات الأمريكية أو الأوروبية، حيث تحول التركيز على نحو متزايد إلى الداخل في الأعوام الأخيرة. فاليوم، لا يفوز المرشحون بالتعهد بمساعدة أفريقيا، ناهيك عن جنوب آسيا أو أمريكا الجنوبية.

وهذا التحول يساعد في تفسير السبب وراء الصدى القوي الذي خلفه تأطير بيكيتي للتفاوت باعتباره قضية محلية بين التقدميين الأمريكيين، وبشكل غير مباشر مع حركة“لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” التي أطلقها الرئيس السابق دونالد ترامب.

لكن هذا التفسير يتجاهل مئات الملايين من البشر الذين يعيشون في البلدان النامية المعرضة لمخاطر تغير المناخ.

علاوة على ذلك، وعلى الرغم من التأثير الدائم الذي خلفه الاستعمار، لن نجد رغبة كبيرة من جانب دول الرفاهة الاجتماعية في أوروبا أو اليابان لدفع تعويضات للمستعمرات السابقة.

لا شك أن الحجة قوية لصالح تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في البلدان المتقدمة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتعليم والرعاية الصحية.

ولكن من منظور أخلاقي، يظل من المثير للجدال إلى حد كبير ما إذا كان هذا يفوق الحاجة الملحة لمعالجة محنة 700 مليون إنسان في مختلف أنحاء العالم يعيشون في فقر مدقع.

يُـنـسَـب إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الفضل في اتخاذ خطوات كبيرة لمساعدة البلدان النامية. لكن مواردهما وتفويضاتهما تظل محدودة، وتميل البلدان الغنية إلى دعم السياسات والمبادرات التي تتوافق مع مصالحها الخاصة.

تُـعَـد الحاجة إلى العمل المناخي من المجالات التي يبدو أنها تحظى بإجماع واسع النطاق.

وعلى هذا فقد دأبتُ لفترة طويلة على الدعوة إلى إنشاء بنك عالمي للكربون يدعم التحول الأخضر في البلدان النامية من خلال تقديم المساعدة الفنية وعرض التمويل على نطاق ضخم للعمل المناخي، ومن الأفضل أن يكون ذلك من خلال المنح، وليس القروض.

وكما زعمت مؤخرا، فإن تمويل المنح مهم بشكل خاص في ضوء طريقة حاسمة أخرى لإصلاح الرأسمالية العالمية: منع المقرضين من القطاع الخاص من مقاضاة المدينين السياديين المتخلفين عن السداد في محاكم البلدان المتقدمة.

لكي يتسنى لها اجتذاب التمويل الخاص، يتعين على البلدان النامية بناء محاكم ومؤسسات أخرى جديرة بالمصداقية على أرضها. وإلى أن تفعل ذلك، سوف يكون من الضروري سد فجوة التمويل.

في نهاية المطاف، يتطلب الحد من الفقر العالمي قدرا أعظم من الانفتاح وحواجز تجارية أقل.

ويشكل تفتت الاقتصاد العالمي، الذي تغذيه التوترات الجيوسياسية والسياسيون الشعبويون الذين يدفعون باتجاه فرض قيود تجارية، تهديدا خطيرا للآفاق الاقتصادية في أفقر بلدان العالم.

ويتصاعد خطر تأثير انعدام الاستقرار السياسي في هذه المناطق على البلدان الأكثر ثراء بوتيرة مثيرة للقلق، وهو ما ينعكس بالفعل في المناقشات المتزايدة التوتر في هذه البلدان حول الهجرة.

الواقع أن الاقتصادات المتقدمة أمامها ثلاثة خيارات، ولا يركز أي منها بشكل منفرد على التفاوت المحلي.

فأولا، يمكنها تعزيز قدرتها على إدارة ضغوط الهجرة والتصدي للأنظمة التي تسعى إلى زعزعة استقرار النظام العالمي.

ثانيا، بوسعها أن تزيد الدعم الذي تقدمه للدول المنخفضة الدخل، وخاصة تلك القادرة على تجنب الحرب الأهلية.

أخيرا، تستطيع إرسال مواطنين لمساعدة الدول المنخفضة الدخل. وقد جربت حكومات عديدة بالفعل مع برامج محلية تشجع خريجي الكليات الجدد على قضاء عام في التدريس أو بناء المساكن في المجتمعات المحرومة.

في أقل تقدير، يساعد إرسال طلاب غربيين إلى البلدان النامية- ولو لفترات قصيرة- في تمكين الناشطين المتميزين في الحرم الجامعي من التعرف على الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها قسم كبير من سكان العالم وأن يروا بأنفسهم كيف يعيش الناس في البلدان حيث لم تترسخ الرأسمالية بعد.

مثل هذه التجارب من الممكن أن تعمل على تعزيز وعي أعمق بالتحديات العالمية ومنح الشباب فهم أكثر وضوحا للأزمات التي قد تؤثر في نهاية المطاف على حياتهم شخصيا.

لا يعني هذا أن فجوات التفاوت داخل البلدان ليست قضية خطيرة. لكنها لا تشكل التهديد الأعظم للاستدامة والرفاهة البشرية. بل تتمثل المهمة الأكثر إلحاحا في مواجهة الزعماء الغربيين في إيجاد الإرادة السياسية اللازمة لتمكين البلدان من الوصول إلى الأسواق العالمية وجلب مواطنيها إلى القرن الحادي والعشرين.

بقلم: كينيث روجوف، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في جامعة هارفارد

المصدر: موقع“بروجكت سنديكيت”