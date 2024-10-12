300 مليون جنيه استثمارات المتحدة للاستثمار الزراعى بالوادى الجديد

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال شعبان عبدالحافظ، رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة الدولية للاستثمار الزراعى والحيوانى، إن الشركة لديها مزرعة ومصنع فى محافظة الوادى الجديد باستثمارات 300 مليون جنيه.
أضاف أن الشركة تتبنى استراتيجية لزيادة صادراتها لنحو 60% من الإنتاج خلال عام 2025، مقابل 50% حاليًا، وذلك من خلال تكثيف التواجد فى الأسواق العربية مثل الكويت والأردن والسعودية، فضلًا عن سعى الشركة للتوسع فى بعض الأسواق الجديدة.
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وأوضح عبدالحافظ، خلال مشاركته فى معرض“أجرينا”، أن الشركة حريصة على تعزيز حضورها فى السوقين المحلية والدولية وتوسيع نطاق عملها لتلبية احتياجات السوق المصرية والدولية عبر تقديم منتجات عالية الجودة.
وقال إنه استقبل وفودًا عربية وأجنبية بجناح الشركة بمعرض“أجرينا” لبحث التعاون المشترك وتصدير منتجات الشركة خلال الفترة المقبلة.
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