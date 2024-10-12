300 مليون جنيه استثمارات المتحدة للاستثمار الزراعى بالوادى الجديد

MENAFN - Al-Borsa News) قال شعبان عبدالحافظ، رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة الدولية للاستثمار الزراعى والحيوانى، إن الشركة لديها مزرعة ومصنع فى محافظة الوادى الجديد باستثمارات 300 مليون جنيه.

أضاف أن الشركة تتبنى استراتيجية لزيادة صادراتها لنحو 60% من الإنتاج خلال عام 2025، مقابل 50% حاليًا، وذلك من خلال تكثيف التواجد فى الأسواق العربية مثل الكويت والأردن والسعودية، فضلًا عن سعى الشركة للتوسع فى بعض الأسواق الجديدة.

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وأوضح عبدالحافظ، خلال مشاركته فى معرض“أجرينا”، أن الشركة حريصة على تعزيز حضورها فى السوقين المحلية والدولية وتوسيع نطاق عملها لتلبية احتياجات السوق المصرية والدولية عبر تقديم منتجات عالية الجودة.

وقال إنه استقبل وفودًا عربية وأجنبية بجناح الشركة بمعرض“أجرينا” لبحث التعاون المشترك وتصدير منتجات الشركة خلال الفترة المقبلة.