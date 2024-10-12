زيادة فى أسعار الدقيق بعد رفع روسيا الرسوم الجمركية على القمح 41%

(MENAFN
- Al-Borsa News) سجلت أسعار الدقيق استخراج 72% زيادة بنحو 600 جنيه فى الطن، متأثرة بارتفاع الأسعار العالمية للقمح وارتفاع تكاليف النقل والتأمين على الشحنات بسبب التوترات السياسية فى المنطقة، وتوقعت غرفة الحبوب باتحاد الصناعات زيادة جديدة فى الأسعار خلال الفترة المقبلة بعد قرار روسيا بزيادة الرسوم الجمركية على القمح بنسبة 41%، بداية من السادس عشر من شهر أكتوبر الجارى.
قال محمد شرف، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار الدقيق ارتفعت بنحو 600 جنيه للطن، ليتراوح سعره بين 14.5 و15 ألف جنيه للطن، مقابل 13.9 و13.8 ألف جنيه للطن الأسبوع قبل الماضي، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار القمح من 228 دولارًا إلى 253 دولارًا للطن، بجانب ارتفاع أسعار النقل.
موضوعات متعلقة
“صندوق النقد” يُخفض الرسوم الإضافية على اقتراض الدول الأعضاء “الزراعة الأمريكية”: 2.6 مليون طن إنتاج مصر المتوقع من السكر فى الموسم التسويقى الجديد 300 مليون جنيه استثمارات“المتحدة للاستثمار الزراعى” بالوادى الجديد
أضاف شرف، أن المطاحن المنتجة للدقيق الفاخر تصدر الفائض من إنتاجها فقط، بينما يتم توجيه كمية كبيرة للسوق المحلى بما يكفى الاحتياجات.
أوضح أن قرار روسيا برفع الرسوم الجمركية على صادراتها من القمح بنسبة 41% إلى 1872 روبل مقابل 1328.3 روبل سابقًا، بما يعادل 19.51 دولار للطن اعتبارًا من 16 أكتوبر الجاري، سيؤدى إلى زيادات جديدة فى أسعار الدقيق خلال الفترة المقبلة.
طلبت وزارة الزراعة الروسية من المصدرين فى اجتماع مغلق أمس الأول الجمعة عدم بيع القمح فى العطاءات الدولية بأسعار أقل من الحد الأدنى الذى تحدده الدولة.
وأوصت الوزارة بأن يكون السعر الأدنى هو 250 دولارًا لطن القمح الذى تصدره روسيا، أكبر مصدر للقمح فى العالم، على أساس التسليم على ظهر السفينة.
ومن المتوقع أن يؤدى القرار إلى تقليل حجم الصادرات التى تدفقت بأحجام كبيرة فى الأسابيع القليلة الماضية، فى الوقت الذى وصل فيه التضخم فى روسيا إلى نحو 9%.
من جانبه، قال عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن 80% من واردات القمح لمصر تأتى من روسيا، و20% من باقى المناشئ المختلفة مثل رومانيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن القرارات الروسية بزيادة الرسوم الجمركية على القمح وتحديد حد أدنى لسعر القمح سيرفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وجود طلب عالمي.
أشار إلى أن سعر القمح حاليًا يتراوح بين 12 و12.2 ألف جنيه للطن مقابل 11.6 و11.8 ألف جنيه للطن الأسبوع الماضي.
من جانبه، قال حسين بودي، رئيس شعبة مطاحن الدقيق استخراج 87.5% لـ”البورصة”، إن تصدير الدقيق الفاخر استخراج 72% أدى إلى زيادة الكميات المنتجة من النخالة، مما أدى إلى تكدس الأرصدة بالمطاحن وتراجع أسعار النخالة لتتراوح بين 9 و9.5 ألف جنيه للطن.
أوضح بودى، أن النخالة تمثل 30% من إنتاج مطاحن القطاع الخاص، مشيرًا إلى انتظام صرف حصص الدقيق الخاصة لإنتاج الخبز المدعم بكمية 24 ألف طن قمح يوميًا، يتم توريدها للمطاحن التى تنتج 21 ألف طن دقيق.
وقال اتحاد مصدرى الحبوب فى روسيا فى بيان بعد الاجتماع إن الوزارة أبلغت المصدرين أيضًا بالدخول فى صفقات مباشرة مع المشترين دون حضور أطراف ثالثة، وعدم توريد الحبوب الروسية إلى الشركات الأجنبية التى فازت بعطاءات دولية بأقل من الحد الأدنى للسعر، ومنحت الوزارة المصدرين مهلة أسبوع لتنفيذ التوصيات.
وقال الاتحاد، إنه من المتوقع أن تتراوح صادرات الحبوب الروسية بين 55 و57 مليون طن فى موسم 2024/2025.
وخفضت روسيا تقديراتها الرسمية لحصاد هذا العام إلى 130 مليون طن بدلاً من 132 مليون طن فى السابق، بعد أن أثر سوء الأحوال الجوية على عدد كبير من المناطق المنتجة للحبوب هذا العام.
MENAFN12102024000202011048ID1108772713