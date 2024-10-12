زيادة فى أسعار الدقيق بعد رفع روسيا الرسوم الجمركية على القمح 41%

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت أسعار الدقيق استخراج 72% زيادة بنحو 600 جنيه فى الطن، متأثرة بارتفاع الأسعار العالمية للقمح وارتفاع تكاليف النقل والتأمين على الشحنات بسبب التوترات السياسية فى المنطقة، وتوقعت غرفة الحبوب باتحاد الصناعات زيادة جديدة فى الأسعار خلال الفترة المقبلة بعد قرار روسيا بزيادة الرسوم الجمركية على القمح بنسبة 41%، بداية من السادس عشر من شهر أكتوبر الجارى.

قال محمد شرف، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار الدقيق ارتفعت بنحو 600 جنيه للطن، ليتراوح سعره بين 14.5 و15 ألف جنيه للطن، مقابل 13.9 و13.8 ألف جنيه للطن الأسبوع قبل الماضي، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار القمح من 228 دولارًا إلى 253 دولارًا للطن، بجانب ارتفاع أسعار النقل.

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أضاف شرف، أن المطاحن المنتجة للدقيق الفاخر تصدر الفائض من إنتاجها فقط، بينما يتم توجيه كمية كبيرة للسوق المحلى بما يكفى الاحتياجات.

أوضح أن قرار روسيا برفع الرسوم الجمركية على صادراتها من القمح بنسبة 41% إلى 1872 روبل مقابل 1328.3 روبل سابقًا، بما يعادل 19.51 دولار للطن اعتبارًا من 16 أكتوبر الجاري، سيؤدى إلى زيادات جديدة فى أسعار الدقيق خلال الفترة المقبلة.

طلبت وزارة الزراعة الروسية من المصدرين فى اجتماع مغلق أمس الأول الجمعة عدم بيع القمح فى العطاءات الدولية بأسعار أقل من الحد الأدنى الذى تحدده الدولة.

وأوصت الوزارة بأن يكون السعر الأدنى هو 250 دولارًا لطن القمح الذى تصدره روسيا، أكبر مصدر للقمح فى العالم، على أساس التسليم على ظهر السفينة.

ومن المتوقع أن يؤدى القرار إلى تقليل حجم الصادرات التى تدفقت بأحجام كبيرة فى الأسابيع القليلة الماضية، فى الوقت الذى وصل فيه التضخم فى روسيا إلى نحو 9%.

من جانبه، قال عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن 80% من واردات القمح لمصر تأتى من روسيا، و20% من باقى المناشئ المختلفة مثل رومانيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن القرارات الروسية بزيادة الرسوم الجمركية على القمح وتحديد حد أدنى لسعر القمح سيرفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وجود طلب عالمي.

أشار إلى أن سعر القمح حاليًا يتراوح بين 12 و12.2 ألف جنيه للطن مقابل 11.6 و11.8 ألف جنيه للطن الأسبوع الماضي.

من جانبه، قال حسين بودي، رئيس شعبة مطاحن الدقيق استخراج 87.5% لـ”البورصة”، إن تصدير الدقيق الفاخر استخراج 72% أدى إلى زيادة الكميات المنتجة من النخالة، مما أدى إلى تكدس الأرصدة بالمطاحن وتراجع أسعار النخالة لتتراوح بين 9 و9.5 ألف جنيه للطن.

أوضح بودى، أن النخالة تمثل 30% من إنتاج مطاحن القطاع الخاص، مشيرًا إلى انتظام صرف حصص الدقيق الخاصة لإنتاج الخبز المدعم بكمية 24 ألف طن قمح يوميًا، يتم توريدها للمطاحن التى تنتج 21 ألف طن دقيق.

وقال اتحاد مصدرى الحبوب فى روسيا فى بيان بعد الاجتماع إن الوزارة أبلغت المصدرين أيضًا بالدخول فى صفقات مباشرة مع المشترين دون حضور أطراف ثالثة، وعدم توريد الحبوب الروسية إلى الشركات الأجنبية التى فازت بعطاءات دولية بأقل من الحد الأدنى للسعر، ومنحت الوزارة المصدرين مهلة أسبوع لتنفيذ التوصيات.

وقال الاتحاد، إنه من المتوقع أن تتراوح صادرات الحبوب الروسية بين 55 و57 مليون طن فى موسم 2024/2025.

وخفضت روسيا تقديراتها الرسمية لحصاد هذا العام إلى 130 مليون طن بدلاً من 132 مليون طن فى السابق، بعد أن أثر سوء الأحوال الجوية على عدد كبير من المناطق المنتجة للحبوب هذا العام.