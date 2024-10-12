مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس
التاريخ
10/12/2024 2:20:14 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
نابلس / PNN - اندلعت مواجهات، مساء اليوم السبت، بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس.
وقالت مصادر محلية من البلدة، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام تجاه المواطنين.
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