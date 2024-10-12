قوات الاحتلال تقتحم قرية أم صفا

قوات الاحتلال تقتحم قرية أم صفا
التاريخ
10/12/2024 2:20:13 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية أم صفا شمال غرب رام الله.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية أم صفا، وجابت شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.
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