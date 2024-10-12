وزارة الصحة: إيصال 800 وحدة دم إلى مستودعاتنا في شمال قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، أن طواقمها وبالتعاون مع مؤسسة رحمة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، تمكنت من إيصال 800 وحدة دم من المختبرات المركزية في رام الله إلى مستودعاتها في جنوب قطاع غزة، ومنها إلى مستودعاتها في شمال القطاع، وذلك ضمن حملة "دمنا واحد".

وأوضحت الوزارة أن "وحدات الدم التي تم إيصالها هي جزء من الوحدات التي تبرع بها أهلنا في المحافظات الشمالية لأهلنا في المحافظات الجنوبية"، ضمن الجولة الثانية من حملة "دمنا واحد" للتبرع بالدم.

وقال الصحة ماجد أبو رمضان: "نبذل جهودا كبيرة على مدار الساعة لتوفير الاحتياجات الصحية اللازمة لأهلنا في المحافظات الجنوبية، بالتعاون والشراكة مع المؤسسات الدولية الشريكة والمنظمات الصحية المختلفة، ونناشد المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بزيادة الضغط لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد على أبناء شعبنا واستهدافه المتعمد وحصاره لمراكز العلاج في قطاع غزة".