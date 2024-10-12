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الخارجية: تشكيل لجنة تحقيق بشأن إشكالية حدثت داخل السفارة في بروكسل

10/12/2024 2:20:12 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنه على إثر ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إشكالية حدثت داخل السفارة الفلسطينية في بروكسل، فقد قرر رئيس الوزراء،
وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى تشكيل لجنة تحقيق، على أن تتوجه اللجنة إلى بروكسل فورا، للاطلاع على حيثيات الموضوع والوقوف على ملابسات ما حدث ورفع توصياتها للجهات المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني، لضمان عدم تكراره.

وأضافت وزارة الخارجية في توضيح صادر عنها، مساء اليوم السبت، أنها "تتمنى عدم تناول أي قضايا تخص عمل السفارات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي"، مؤكدةً أن "هكذا إشكاليات يتم علاجها داخل الوزارة وفق القانون الدبلوماسي ولوائحه ذات الصلة".

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