الخارجية: تشكيل لجنة تحقيق بشأن إشكالية حدثت داخل السفارة في بروكسل

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN / قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنه على إثر ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إشكالية حدثت داخل السفارة الفلسطينية في بروكسل، فقد قرر رئيس الوزراء،
وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى تشكيل لجنة تحقيق، على أن تتوجه اللجنة إلى بروكسل فورا، للاطلاع على حيثيات الموضوع والوقوف على ملابسات ما حدث ورفع توصياتها للجهات المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني، لضمان عدم تكراره.
وأضافت وزارة الخارجية في توضيح صادر عنها، مساء اليوم السبت، أنها "تتمنى عدم تناول أي قضايا تخص عمل السفارات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي"، مؤكدةً أن "هكذا إشكاليات يتم علاجها داخل الوزارة وفق القانون الدبلوماسي ولوائحه ذات الصلة".
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