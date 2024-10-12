عمان لحوارات المستقبل تدعو الأردنيين للوحدة والوعي لمواجهة التحديات الإقليمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول ( بترا ) - دعت جماعة عمان لحوارات المستقبل الأردنيين إلى التحلي بأعلى درجات الوعي والحذر، للمساعدة في تجاوز بلدهم المرحلة الحالية التي تتسم بالعديد من التحديات، في ظل ظروف المنطقة التي تعاني من الفوضى والعدوان الذي تتسع دائرته.

كما دعت الجماعة في بيان أصدرته اليوم الأردنيين إلى نسيان التباينات في وجهات النظر وخلافات الرأي فيما بينهم، والالتفاف حول وطنهم وقيادتهم، ليتمكن الأردن من اجتياز هذه المرحلة الحرجة في تاريخه وتاريخ منطقتنا.

وطالبت الجماعة قادة الأحزاب والرأي العام بضرورة اعتماد خطاب عقلاني يهدف إلى بناء الوعي الجمعي، ويبتعد عن دغدغة العواطف.

كما طالبت بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالتوقف عن ممارسة الشعبويات من خلال دغدغة مشاعر المواطنين، مشيرة إلى جهود الأردن في إغاثة غزة ولبنان، وجهوده لإيقاف العدوان عليهما.

واختتمت جماعة عمان لحوارات المستقبل بيانها بالتأكيد على أهمية توحيد الأردنيين لصفوفهم خلف بلدهم وقيادتهم في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة.

--(بترا )

ع ط

12/10/2024 15:06:16