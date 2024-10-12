عمان لحوارات المستقبل تدعو الأردنيين للوحدة والوعي لمواجهة التحديات الإقليمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 تشرين الأول ( بترا ) - دعت جماعة عمان لحوارات المستقبل الأردنيين إلى التحلي بأعلى درجات الوعي والحذر، للمساعدة في تجاوز بلدهم المرحلة الحالية التي تتسم بالعديد من التحديات، في ظل ظروف المنطقة التي تعاني من الفوضى والعدوان الذي تتسع دائرته.
كما دعت الجماعة في بيان أصدرته اليوم الأردنيين إلى نسيان التباينات في وجهات النظر وخلافات الرأي فيما بينهم، والالتفاف حول وطنهم وقيادتهم، ليتمكن الأردن من اجتياز هذه المرحلة الحرجة في تاريخه وتاريخ منطقتنا.
وطالبت الجماعة قادة الأحزاب والرأي العام بضرورة اعتماد خطاب عقلاني يهدف إلى بناء الوعي الجمعي، ويبتعد عن دغدغة العواطف.
كما طالبت بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالتوقف عن ممارسة الشعبويات من خلال دغدغة مشاعر المواطنين، مشيرة إلى جهود الأردن في إغاثة غزة ولبنان، وجهوده لإيقاف العدوان عليهما.
واختتمت جماعة عمان لحوارات المستقبل بيانها بالتأكيد على أهمية توحيد الأردنيين لصفوفهم خلف بلدهم وقيادتهم في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة.
--(بترا )
ع ط
12/10/2024 15:06:16
MENAFN12102024000117011021ID1108772518
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