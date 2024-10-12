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إندونيسيا تدعو الدول المشاركة بقمة شرق آسيا للاعتراف بفلسطين

10/12/2024 7:07:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) فيينتيان /PNN- دعا نائب الرئيس الإندونيسي معروف أمين، الدول المشاركة في قمة شرق آسيا الـ19، التي عقدت في لاوس، إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش قمة شرق آسيا الـ19 التي انعقدت في إطار فعاليات القمتين 44 و45 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في "فيينتيان" عاصمة لاوس، واختتمت أعمالها الجمعة.

وأكد أمين "لا ينبغي أن يكون تطبيق القانون الدولي انتقائيا".

وأضاف: "إذا استمر الأمر على هذا النحو، أخشى أن تنشأ صراعات جديدة كثيرة".

وقال أمين إن حل الدولتين يجب أن يبقى المرجع الأساسي في حل القضية الفلسطينية، داعيا الدول المشاركة في القمة إلى الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.

وتابع: "لا يزال الشعب الفلسطيني يواجه الظلم والأزمات الإنسانية، وامتد الصراع إلى أماكن خارج غزة والضفة الغربية، فهل سيتم السماح باستمرار مثل هذه الانتهاكات المختلفة للقانون الدولي؟"

وحضر قمة شرق آسيا الـ19 ممثلو أعضاء "آسيان" إندونيسيا وماليزيا وتايلاند والفلبين وسنغافورة وبروناي وفيتنام ولاوس وكمبوديا وميانمار، إضافة إلى الصين والولايات المتحدة وروسيا واليابان وأستراليا والهند وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.

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