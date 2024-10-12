إندونيسيا تدعو الدول المشاركة بقمة شرق آسيا للاعتراف بفلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network
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فيينتيان /PNN- دعا نائب الرئيس الإندونيسي معروف أمين، الدول المشاركة في قمة شرق آسيا الـ19، التي عقدت في لاوس، إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش قمة شرق آسيا الـ19 التي انعقدت في إطار فعاليات القمتين 44 و45 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في "فيينتيان" عاصمة لاوس، واختتمت أعمالها الجمعة.
وأكد أمين "لا ينبغي أن يكون تطبيق القانون الدولي انتقائيا".
وأضاف: "إذا استمر الأمر على هذا النحو، أخشى أن تنشأ صراعات جديدة كثيرة".
وقال أمين إن حل الدولتين يجب أن يبقى المرجع الأساسي في حل القضية الفلسطينية، داعيا الدول المشاركة في القمة إلى الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.
وتابع: "لا يزال الشعب الفلسطيني يواجه الظلم والأزمات الإنسانية، وامتد الصراع إلى أماكن خارج غزة والضفة الغربية، فهل سيتم السماح باستمرار مثل هذه الانتهاكات المختلفة للقانون الدولي؟"
وحضر قمة شرق آسيا الـ19 ممثلو أعضاء "آسيان" إندونيسيا وماليزيا وتايلاند والفلبين وسنغافورة وبروناي وفيتنام ولاوس وكمبوديا وميانمار، إضافة إلى الصين والولايات المتحدة وروسيا واليابان وأستراليا والهند وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.
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