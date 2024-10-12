الجيش اللبناني ينقذ 99 مهاجرا بعد غرق مركبين قبالة ساحل طرابلس

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN- أعلن الجيش اللبناني، السبت، إنقاذ 98 سوريا ولبناني واحد لدى محاولتهم مغادرة لبنان بطريقة غير نظامية باتجاه الجزر القبرصية على متن مركبين تعرضا للغرق.

وأوضحت مديرية التوجيه بقيادة الجيش، في بيان، أن دورية من القوات البحرية مقابل جزر "الرمكين" التابعة لمحافظة طرابلس شمالي لبنان، تمكنت الجمعة من "إنقاذ 98 سوريا ولبناني واحد لدى محاولتهم مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية على متن مركبين باتجاه الجزر القبرصية".

وأوضحت أن المركبين تعرضا للغرق، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتعد جزيرة "رامكين" ثالث جزيرة تابعة لمحمية جزر النخيل (أو جزيرة الأرانب) قبالة مدينة طرابلس الشمالية.

يأتي ذلك في ظل توسيع إسرائيل منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، نطاق الإبادة الجماعية التي بدأتها في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

تلك الغارات أسفرت حتى مساء الجمعة، عن 1411 شهيداو3979 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.

ويرد "حزب الله" يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.