الجيش اللبناني ينقذ 99 مهاجرا بعد غرق مركبين قبالة ساحل طرابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN- أعلن الجيش اللبناني، السبت، إنقاذ 98 سوريا ولبناني واحد لدى محاولتهم مغادرة لبنان بطريقة غير نظامية باتجاه الجزر القبرصية على متن مركبين تعرضا للغرق.
وأوضحت مديرية التوجيه بقيادة الجيش، في بيان، أن دورية من القوات البحرية مقابل جزر "الرمكين" التابعة لمحافظة طرابلس شمالي لبنان، تمكنت الجمعة من "إنقاذ 98 سوريا ولبناني واحد لدى محاولتهم مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية على متن مركبين باتجاه الجزر القبرصية".
وأوضحت أن المركبين تعرضا للغرق، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وتعد جزيرة "رامكين" ثالث جزيرة تابعة لمحمية جزر النخيل (أو جزيرة الأرانب) قبالة مدينة طرابلس الشمالية.
يأتي ذلك في ظل توسيع إسرائيل منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، نطاق الإبادة الجماعية التي بدأتها في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.
تلك الغارات أسفرت حتى مساء الجمعة، عن 1411 شهيداو3979 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.
ويرد "حزب الله" يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.
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