ميقاتي: أولويات الحكومة العمل على وقف إطلاق النار وعدوان إسرائيل

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN- قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، السبت، إن أولويات حكومته في هذه المرحلة، العمل على وقف إطلاق النار والعدوان الاسرائيلي والحفاظ على أمن لبنان وسلامة أبنائه.

جاء ذلك في استقبال ميقاتي في السرايا ببيروت، رئيس الإيراني محمد باقر قاليباف الذي وصل البلاد صباح الأحد في زيارة ليوم واحد، على رأس وفد، وفق بيان لمكتب ميقاتي اطلع عليه مراسل الأناضول.

وشارك في اللقاء مستشارا ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر، فيما لم يذكر البيان أعضاء الوفق الإيراني.

وأكد ميقاتي في حديثه مع قاليباف "على التزام لبنان بتطبيق القرار الأممي الـ1701 وتعزيز وجود الجيش في جنوب لبنان".

إلى جانب الالتزام "بالاتصالات اللازمة مع دول القرار والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لتنفيذ ذلك القرار كاملا"، وفق البيان.

وفي خلال اللقاء أكد ميقاتي أن "أولويات الحكومة في هذه المرحلة هي العمل على وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي والحفاظ على أمن لبنان وسلامة أبنائه".

وفي ذات السياق، تلقى رئيس حكومة لبنان اتصالا من المبعوث الأمريكي إلى لبنان أموس هوكشتاين، وفق نفس البيان.

وتم خلال الاتصال البحث في سبل التوصل إلى وقف إطلاق النار ووقف المواجهات العسكرية مع إسرائيل، للعودة لبحث في حل سياسي متكامل ينطلق من تطبيق قرار مجلس الأمن.

والجمعة قال ميقاتي في ختام اجتماع مجلس الوزراء إن "حزب الله شريك في حكومة البلاد، وهو موافق على تطبيق القرار الأممي 1701"، وإنه طلب من وزارة خارجيته تقديم طلب إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار بوقف تام وفوري لإطلاق النار وتطبيق ذلك القرار.

ويدعو قرار مجلس الأمن الـ1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتشمل لبنان، والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق "حزب الله" مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر "الموساد" بتل أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.