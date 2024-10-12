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مستعمرون يعتدون على مركبات المواطنين غرب سلفيت

10/12/2024 7:07:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت / PNN- اعتدى مستعمرون، اليوم السبت، على مركبات المواطنين بين بلدتي رافات ودير بلوط غرب سلفيت.

وقالت مصادر محلية لـلوكالة الرسمية، إن مجموعة من المستعمرين هاجمت مركبات المواطنين المارة في الطريق بين بلدتي رافات ودير بلوط بالحجارة، بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، المتواجدين منذ ساعات الصباح على أطراف البلدات وقرب بركسات المواشي.

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