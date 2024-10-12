مستعمرون يعتدون على مركبات المواطنين غرب سلفيت

وقالت مصادر محلية لـلوكالة الرسمية، إن مجموعة من المستعمرين هاجمت مركبات المواطنين المارة في الطريق بين بلدتي رافات ودير بلوط بالحجارة، بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، المتواجدين منذ ساعات الصباح على أطراف البلدات وقرب بركسات المواشي.

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