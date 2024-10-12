الجيش الإسرائيلي يحذر سكان جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- حذّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، سكان جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم "حتى إشعار آخر"، مشيرا إلى أن القتال متواصل في المنطقة، بحسب "فرانس برس".

وكتب المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، على منصة إكس، "أن الجيش يواصل استهداف مواقع حزب الله في قراكم أو بالقرب منها"، موضحا "من أجل سلامتكم، يُمنع العودة إلى منازلكم حتى إشعار آخر".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الجمعة، أن رئيسي الأركان وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" أجريا تقييمًا أمنيًّا داخل جنوب لبنان، يوم الخميس.

ونقل الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قول رئيس هيئة الأركان، هرتسي هاليفي: "إذا جاء أحد لإعادة بناء هذه القرى مجددًا فسيعلم علمًا يقينًا أن إنشاء بنى تحتية إرهابية غير مفيد، إذ سيدمر الجيش تلك القرية مجددًا".

وأضاف: "نحن نعمل في المناطق كافة، وأيضًا في البقاع وبيروت وشمال الليطاني وجنوبه، وتؤدي كل هذه الأشياء مجتمعة مفعولًا قويًّا للغاية".



