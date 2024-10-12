الجيش الإسرائيلي يحذر سكان جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- حذّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، سكان جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم "حتى إشعار آخر"، مشيرا إلى أن القتال متواصل في المنطقة، بحسب "فرانس برس".
وكتب المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، على منصة إكس، "أن الجيش يواصل استهداف مواقع حزب الله في قراكم أو بالقرب منها"، موضحا "من أجل سلامتكم، يُمنع العودة إلى منازلكم حتى إشعار آخر".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الجمعة، أن رئيسي الأركان وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" أجريا تقييمًا أمنيًّا داخل جنوب لبنان، يوم الخميس.
ونقل الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قول رئيس هيئة الأركان، هرتسي هاليفي: "إذا جاء أحد لإعادة بناء هذه القرى مجددًا فسيعلم علمًا يقينًا أن إنشاء بنى تحتية إرهابية غير مفيد، إذ سيدمر الجيش تلك القرية مجددًا".
وأضاف: "نحن نعمل في المناطق كافة، وأيضًا في البقاع وبيروت وشمال الليطاني وجنوبه، وتؤدي كل هذه الأشياء مجتمعة مفعولًا قويًّا للغاية".
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