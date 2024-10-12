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بتوجيهات من رئيس الوزراء و وزير الصحة : مدير عام المشافي يلتقي محافظ بيت لحم ابو عليا وامين سر فتح المصري

10/12/2024 6:09:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / تحت رعاية رئيس الوزراء د محمد مصطفى و د ماجد ابو رمضان وزير الصحة التقى محافظ محافظة بيت لحم محمد طه ابو عليا صباح اليوم السبت مع د. هيثم الهدري مدير عام المستشفيات ود. نافز سرحان مدير مستشفى بيت جالا

وشارك بالاجتماع
محمد المصري امين سر الاقليم و جمال الدرعاوي رئيس مجلس الخدمات المشترك للريف الشرقي و محمد البدن امين سر فتح في تقوع و صالح صبح مدير عام مكتب المحافظ لبحث آليات تنفيذ قرار الرئيس فتح مركز اسعاف وطوارئ وتطوير وتحسين الواقع الصحي في المحافظة.

وتم التوافق على مجموعة من النقاط التي تهدف إلى حل الأزمة الصحية كاملة في محافظة بيت لحم. وهي ادراج بناء مستشفى للمحافظة ضمن مشاريع ٢٠٢٥ وتم الاطلاع على المخططات الانشائية المجهزة مسبقا من وزارة الصحة وتعهد المحافظ بايجاد ارض أوسع وتخصيصها للمستشفى، ومخاطبة المعنيين بتنفيذ قرار فخامة السيد الرئيس بفتح مركز طوارىء للريف الشرقي بأقرب وقت ممكن والعمل على تشغيل مراكز طوارئ للريف الغربي والجنوبي بناءا على شكوى المواطنين انها تعمل بشكل. جزئي غير منتظم وتعهدت الوزارة بديمومة العمل بهذه المراكز فورا. بالإضافة إلى تسهيل الحصول على صور الرنين المغناطيسي بشكل يومي من خلال مستشفى عاليا بتسهيل من مستشفى بيت جالا

كما تم توجيه دعوة من
المحافظ وامين سر الاقليم إلى دولة رئيس الوزراء و وزير الصحة لزيارة المحافظة والاطلاع على واقع المحافظة في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها شعبنا عامة والمحافظة بشكل خاص.

وشكر الحضور دولة رئيس الوزراء و وزير الصحة على الاستجابة والاهتمام الفوري لحل الأزمة الصحية.

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