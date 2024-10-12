بتوجيهات من رئيس الوزراء و وزير الصحة : مدير عام المشافي يلتقي محافظ بيت لحم ابو عليا وامين سر فتح المصري

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN / تحت رعاية رئيس الوزراء د محمد مصطفى و د ماجد ابو رمضان وزير
الصحة التقى محافظ محافظة بيت لحم محمد طه ابو عليا صباح اليوم السبت مع د. هيثم الهدري مدير عام المستشفيات ود. نافز سرحان مدير مستشفى
بيت جالا
وشارك بالاجتماع
محمد المصري امين سر الاقليم و جمال الدرعاوي رئيس مجلس الخدمات المشترك للريف الشرقي و محمد البدن امين سر فتح في تقوع و صالح صبح مدير عام مكتب المحافظ لبحث آليات تنفيذ قرار الرئيس فتح مركز اسعاف وطوارئ وتطوير وتحسين الواقع الصحي في المحافظة.
وتم التوافق على مجموعة من النقاط التي تهدف إلى حل الأزمة الصحية كاملة في محافظة بيت لحم. وهي ادراج بناء مستشفى للمحافظة ضمن مشاريع ٢٠٢٥ وتم الاطلاع على المخططات الانشائية المجهزة مسبقا من وزارة الصحة وتعهد المحافظ بايجاد ارض أوسع وتخصيصها للمستشفى، ومخاطبة المعنيين بتنفيذ قرار فخامة السيد الرئيس بفتح مركز طوارىء للريف الشرقي بأقرب وقت ممكن والعمل على تشغيل مراكز طوارئ للريف الغربي والجنوبي بناءا على شكوى المواطنين انها تعمل بشكل. جزئي غير منتظم وتعهدت الوزارة بديمومة العمل بهذه المراكز فورا. بالإضافة إلى تسهيل الحصول على صور الرنين المغناطيسي بشكل يومي من خلال مستشفى عاليا بتسهيل من مستشفى بيت جالا
كما تم توجيه دعوة من
المحافظ وامين سر الاقليم إلى دولة رئيس الوزراء و وزير الصحة لزيارة المحافظة والاطلاع على واقع المحافظة في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها شعبنا عامة والمحافظة بشكل خاص.
وشكر الحضور دولة رئيس الوزراء و وزير الصحة على الاستجابة والاهتمام الفوري لحل الأزمة الصحية.
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