الأغذية العالمي: انقطاع خطوط مساعدات الغذاء إلى شمال القطاع منذ مطلع الشهر الجاري

(MENAFN
- Palestine News Network
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روما / PNN- أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم السبت، انقطاع خطوط المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة، مؤكدا أن خطر المجاعة "ما زال قائما" في القطاع.
وأوضح
في منشور له عبر منصة "اكس": " لم تدخل أي مساعدات غذائية إلى شمال غزة منذ الأول من أكتوبر الجاري، مؤكدا أن تداعيات ما يجري كارثية على الأمن الغذائي لآلاف الأسر الفلسطينية".
وأضاف
برنامج الأغذية، أن نقاط توزيع الأغذية شمال غزة اضطرت للإغلاق، بسبب تواصل القصف، وأوامر الإخلاء،
مشيرا إلى اندلاع النيران في المخبز الوحيد العامل في جباليا، بعد إصابته بذخيرة متفجرة.
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