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الأغذية العالمي: انقطاع خطوط مساعدات الغذاء إلى شمال القطاع منذ مطلع الشهر الجاري

10/12/2024 6:09:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) روما / PNN- أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم السبت، انقطاع خطوط المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة، مؤكدا أن خطر المجاعة "ما زال قائما" في القطاع.

وأوضح
في منشور له عبر منصة "اكس": " لم تدخل أي مساعدات غذائية إلى شمال غزة منذ الأول من أكتوبر الجاري، مؤكدا أن تداعيات ما يجري كارثية على الأمن الغذائي لآلاف الأسر الفلسطينية".

وأضاف
برنامج الأغذية، أن نقاط توزيع الأغذية شمال غزة اضطرت للإغلاق، بسبب تواصل القصف، وأوامر الإخلاء،
مشيرا إلى اندلاع النيران في المخبز الوحيد العامل في جباليا، بعد إصابته بذخيرة متفجرة.

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