السودان..الشعر ونداء الحرب والسلم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا/فانا)- إعداد: عاكفة الشيخ بشير- الفن مجموعة متنوعة من الأنشطة البشرية تنتج عنها أعمال مختلفة، وهو تعبير إبداعي للأفكار والمشاعر والتجارب، وقد أدرج حق الاستمتاع بالفن والمشاركة فيه ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة عام 1948، وللآداب والفنون دورها على مر العصور في التوثيق للحياة على اختلاف أوجهها.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، ضمن الملف الثقافي للدول الأعضاء في الاتحاد، حيث أعدت التقرير الثقافي وكالة السودان للأنباء(سونا)، للفن أنواع مختلفة من أبرزها الشعر؛ وهو يعتبر من أنواع الأدب المعبرة التي تعمل على نشر ما بداخل صاحبها من عواطف وإيصال أفكاره ومشاعره بصورة جاذبة.

وبحسب تقرير(سونا)، للفنون والآداب دورها في توثيق ما يحدث على مر العصور والأزمان، ومن أنواع الشعر، الأشعار التي تتأثر بحالات الحروب في المجتمعات التي تعيشها وتختلف في محتواها ما بين رثاء من يموتون في الحرب وتصوير بطولات المحاربين وتصوير ما يدور في المعارك وتمجيد القادة، وبعضها يسعى للتحريض على القتال والبعض الآخر يدعو للسلام.

وعرفت أشعار الحروب منذ القدم ومنها قصيدة عنترة ابن شداد:

"هلا سألت الخيل يا ابنة مالك

إن كنت جاهلة بما لم تعلمي

يخبرك من شهد الوقيعة أنني

أغشى الوغى وأعف عند المغنم

ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني

وبيض الهند تقطر من دمي

فوددت تقبيل السيوف لأنها

لمعت كبارق ثغرك المتبسـم

ومدجج كره الكماة نزاله

لا ممعن هربًا ولا مستسلم

جادت له كفي بعاجل طعنة

بمثقف صدق الكعوب مقوم

فشككت بالرمح الأصم ثيابه

ليس الكريم على القنا بمحرم

لما رآني قـد نزلت أريده

أبدى نواجذه لغير تبسـم

فطعنته بالرمح ثم علوته

بمهند صافي الحديد مخذم

والسودان بتنوعه العرقي والقبلي وبتنوع ثقافاته، يتميز بتنوع الفنون ويزخر بأنواع مختلفة من الأشعار التي ترتبط بالحياة وأحداثها كتبت بلغات مختلفة، بعضها بالعامية السودانية، كما عرف منذ القدم أشعار الحماس والحث على الشجاعة وتصوير المواقف، ومن ذلك الصورة التي عكستها في شعرها رقية شقيقة البطل عبد القادر محمد إمام إدريس الملقب بــ (ود حبوبة) التي صورت لحظة أعدامه في عام 1908 ومواجهته الموقف بصمود وشجاعة، حيث قالت:

الإعلان صدر واتلمت المخلوق

بى عينى بشوف أب رسوه طامح فوق

كان جات بالمراد واليمين مطلوق

ما كان بنشنق ود أب كريق في السوق

الإعلان صدر واتلمت الحلال

نصبولو السلاح واتكرنف الخيال

قدر الله الحصل والزمان ميال

والسودان يعيش في الفترة الراهنة بحالة حرب استمرت لفترة ليس بالقصيرة كان لها تأثيرها في الفنون المختلفة ومنها الشعر، وظهرت العديد من القصائد في وصف الحال ومن ذلك :

بيوت الحلة تصدح بالنشيد

والشفع أيام الحصاد

لبسوا الملون والجديد

والناس خفاااف مارقين لطااااف

زي كل عيد

والناس أهل نايمين وصاحين بالأمل

حتى الشقى الفقران سعيد".

ومن ذلك قصيدة الشاعر عبد اللطيف النعيم الذي قال :

أرض السودان قوةُُ لكن ضَامهَا ا?لمُ

نظرتُ ببعيد مرمىََ للزمان وحاله !

فأصبحت مما نظرتُ ? أبصِرُ

حَالُُ قد أُشْبعَ منها كل أمرٍ وأفرقُ

توجستْ فيها خِيفة مما رأيتُ وأشهدُ

أطلب ذا الملجأ لعلي منه ? أحسبه

إن مكاسب الوطن الحبيب علةُُ

وظهرت العديد من القصائد في وصف الحال ومنها ما كتب عباس الصهيبي والذي قال في قصيدة السودان:

"كَفَى? لِلْعُـــــــرُوْبَةِ أَحْــــــزَانُهَا دَمَــــــارٌ يُعَانِيهِ سُـوْدَانُــهَا

بِلَادُ النَخِيـلِ وَأَرْضُ النَمَـــاءِ بِـ«نِيْلَيْـنِ» تَفْخَرُ شُطْـآنُــهَا

وَمَهْدُ الحَضَارَةِ مَجْدُ الكَرَامَةِ .. أَخْلَاقُهَـا الشُـــــمُّ عُنْوَانُهَا

وَأَبْنَاؤُهَا السُمْرُ بِيْضُ القُلُوُبِ شَــهَامَتُهُمْ أَيْـنَ أَقْرَانُهَـــا

فَمَاذَا جَرَى? كَيْ يَشِيعَ الدَمَارُ وَلِلْفِتَـنِ الشُـــــؤْمِ أَعْوَانُهَـا؟!

وقال الشاعر عمر بشير أبوعاقلة في قصيدته ابكيك يا وطني السودان :

يا نيل ماذا جرى ما لي أرى حممًا مــــن فـوقها

حـمم تـستنزف النعما

لــم الـقـتال لــم الإقـصـاء والـعبث

والرعب يطرق أبـواباً وقـد عـظما

والـموت فـي كل شبر يملأ الطرقا

والـناس فـي هـلع والـــخد قد لطما

وكثيرا ما نادى الشعراء على مر العصور وفي المجتمعات المختلفة بالسلام، ومن ذلك قصيدة حمامة السلام للشاعر عبد العزيز بشارات حَمامةُ السلام التي جاء فيها:

قامت تنادي للسلامِ حمامةٌ

لبياضها تتألقُ الأنوارُ

حملت بمنقار الجمال جَمالَها

ورداً تَتوهُ بِحبِّه الأبصارُ

نادت سلام الله بالصوت النّدي ..فكتبتُ نبضَ الشعر حين يُثارُ

يا أيّها الشعبُ الأبيُّ تحيتي وسلام ربي عزَّةٌ وفخارُ

هتَفَتْ بحب بلادنا فرحانةً رقَصَت لها الأوطانُ والأشجارُ

بالحبِّ نحيا والسلامةُ نرتقي

لا بالرصاص تشوبه الأكدار

يا من زَرَعتَ بأرضِ قوميَ فتنةً

آن الرحيلُ فكلُّنا أنصارُ

هيّا نردِّدُ شعرَنا ونشيدَنا

--(بترا/فانا)

م ت/أ م / س س

12/10/2024 11:51:50