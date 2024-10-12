مستعمرون مسلحون يهاجمون قاطفي الزيتون في المغير وترمسعيا
التاريخ
10/12/2024 5:09:20 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN- هاجم مستعمرون، اليوم السبت، قاطفي الزيتون في مناطق متفرقة من قرية المغير، شمال شرق رام الله.
وقال الناشط في القرية محمد رفيق أبو عليا، إن مستعمرين مسلحين هاجموا قاطفي الزيتون في أكثر من منطقة في المغير، خاصة منطقة السهل (مرج الذهب)، ومنطقة الحجار، والرفيد، في محاولة لمنعهم من قطف الزيتون، ولكن الأهالي أجبروهم على الفرار من المكان.
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