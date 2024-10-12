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مستعمرون مسلحون يهاجمون قاطفي الزيتون في المغير وترمسعيا

10/12/2024 5:09:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN- هاجم مستعمرون، اليوم السبت، قاطفي الزيتون في مناطق متفرقة من قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وقال الناشط في القرية محمد رفيق أبو عليا، إن مستعمرين مسلحين هاجموا قاطفي الزيتون في أكثر من منطقة في المغير، خاصة منطقة السهل (مرج الذهب)، ومنطقة الحجار، والرفيد، في محاولة لمنعهم من قطف الزيتون، ولكن الأهالي أجبروهم على الفرار من المكان.

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