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- Sherpa Communications) يانغو تستضيف فعالية حصرية للاحتفال بإطلاق خدمة سيارات الأجرة على تطبيق يانغو في أبوظبي
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 أكتوبر 2024 – استضافت يانغو Yango، الشركة العالمية لخدمات حجز المركبات وهي جزء من مجموعة يانغو، شركة التكنولوجيا العالمية الرائدة، فعالية حصرية في منارة السعديات للاحتفال بإطلاق خدمة حجز سيارات الأجرة على تطبيق يانغو في أبوظبي . تم تطوير الخدمة الجديدة وإطلاقها بالشراكة مع Abu Dhabi Mobility، مركز النقل المتكامل (ITC) التابع لدائرة البلديات والنقل، مما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في مشهد النقل في إمارة أبوظبي.
خلال الحدث، ألقى الزوار نظرة مفصلة على التطبيق المصمم لتقديم طريقة أكثر ذكاءً واستدامة للتنقل في أبوظبي للارتقاء بحياة السكان والسياح. بضغطة زر فقط، تتيح الخدمة المبتكرة للمستخدمين تجربة التنقل دون عناء في جميع أنحاء أبوظبي، وربطهم بسيارات الأجرة العامة والسيارات الخاصة المرخصة. يتزامن هذا الإطلاق مع الذكرى السنوية السادسة لتأسيس يانغو Yango، والتي تمثل نمو الشركة من شركة متخصصة بخدمة حجز المركبات تم إطلاقها في أكتوبر 2018، إلى شركة تكنولوجيا عالمية تضم تحت مظلتها منظومة متنوعة من الخدمات. تعمل يانغو Yango الآن في أكثر من 25 دولة، وقد سجلت أكثر من مليون سائق وسهلت 630 مليون رحلة على مستوى العالم، مع زيادة بنسبة 60% في حجم الرحلات في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من عام 2023. اليوم، يمتد تركيز يانغو Yango إلى ما هو أبعد من حجز المركبات وسيارات الأجرة، حيث تقدم الشركة مجموعة من التقنيات العالمية المتطورة عبر قطاعات متعددة.
خلال الحدث الحصري، اطّلع الضيوف على أحدث الابتكارات والخدمات واسعة النطاق التي تقدّمها مجموعة يانغوYango Group ، بما في ذلك تطبيق يانغو بلاي Yango Play لبث الأفلام والمسلسلات والأغاني، وتطبيق يانغو تك Yango Tech لمزودي الحلول التكنولوجية لخدمات تجارة التجزئة عبر الإنترنت، وياسمينة Yasmina ، مساعدة الصوت الذكية الناطقة باللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك تطبيق خرائط يانغو Yango Maps ، تطبيق الملاحة الذكي، وغيرها الكثير. تعزز هذه الخدمات رؤية مجموعة يانغو Yango Group الهادفة لتمكين المجتمعات من خلال دمج الحلول الذكية في البنية التحتية الرقمية المتنامية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ضمن الفعالية، قدّم إسلام عبد الكريم، الرئيس الإقليمي لشركة يانغو في منطقة الشرق الأوسط، عرضاً تقديمياً شدد فيه على أهمية تعاون يانغو Yango مع Abu Dhabi Mobility - مركز النقل المتكامل (ITC) التابع لدائرة البلديات والنقل وإمكانات هذا التعاون الاستراتيجي من تحويل مشهد النقل في العاصمة وخارجها. خلال فترة التشغيل التجريبية التي استمرت خمسة أشهر، أثبتت الخدمة نجاحها، حيث أكملت أكثر من 1,500 سيارة أجرة مسجلة أكثر من 8,000 رحلة.
بحضور أكثر من 200 خبير في القطاع ومسؤول حكومي وممثلي وسائل الإعلام، ومجموعة من أبرز المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، قدّم الحدث نظرة حصرية على جهود يانغو Yango المستمرة لدعم رؤية الإمارات للإسهام بتحقيق شبكة نقل فعالة ومستدامة
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