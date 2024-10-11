الملك وولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئان ملك إسبانيا بذكرى العيد الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليبي السادس ملك مملكة إسبانيا بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطني لبلاده.
أعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لجلالة ملك مملكة إسبانيا بموفور الصحة والسعادة، ولشعب مملكة إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والرُّقي والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليبي السادس ملك مملكة إسبانيا بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطني لبلاده.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الأميرة ليونور دي بوربون إي أورتيث أميرة أستورياس، وبيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا.
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