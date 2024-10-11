الملك وولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئان ملك إسبانيا بذكرى العيد الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لجلالة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬إسبانيا‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة،‭ ‬ولشعب‭ ‬مملكة‭ ‬إسبانيا‭ ‬الصديق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والرُّقي‭ ‬والازدهار‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬فيليبي‭ ‬السادس‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬إسبانيا‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفال‭ ‬بذكرى‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬لبلاده‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقيتي‭ ‬تهنئة‭ ‬مماثلتين‭ ‬إلى‭ ‬الأميرة‭ ‬ليونور‭ ‬دي‭ ‬بوربون‭ ‬إي‭ ‬أورتيث‭ ‬أميرة‭ ‬أستورياس،‭ ‬وبيدرو‭ ‬سانشيز‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬مملكة‭ ‬إسبانيا‭.‬

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