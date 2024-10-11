بتكليف من الملك.. الشيخ فيصل بن راشد يشارك في منتدى الاحتفال بالذكرى الـ300 لميلاد الشاعر مخدوم قولي فراغي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونقل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬تحيات‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬رئيس‭ ‬تركمانستان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬كبير‭ ‬بدعم‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتركمانستان‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

وأعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬خلال‭ ‬الكلمة‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬الفكري‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالمشاركة‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بالفكر‭ ‬والثقافة‭ ‬باعتبارها‭ ‬رافدا‭ ‬حيويا‭ ‬في‭ ‬تأكيد‭ ‬التواصل‭ ‬والتقارب‭ ‬الإنساني‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التفاهم‭ ‬والتعايش‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الشعوب‭ ‬والثقافات،‭ ‬مما‭ ‬يرسي‭ ‬أسس‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭.‬

هذا‭ ‬وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بالثقافة‭ ‬الثرية‭ ‬في‭ ‬تركمانستان‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬في‭ ‬الحضارة‭ ‬الإنسانية‭ ‬وما‭ ‬يمثله‭ ‬الشاعر‭ ‬التركماني‭ ‬فراغي‭ ‬من‭ ‬انعكاس‭ ‬للجذور‭ ‬التاريخية‭ ‬العريقة‭ ‬للتراث‭ ‬الثقافي،‭ ‬مهنئا‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬والشعب‭ ‬التركماني‭ ‬الشقيق‭ ‬بنجاح‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الحركة‭ ‬الفكرية‭ ‬والأدبية‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬المنتدى‭ ‬حضر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حفل‭ ‬الاستقبال‭ ‬الذي‭ ‬أقامه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬سردار‭ ‬بردي‭ ‬محمدوف‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬تركمنستان‭ ‬بالعاصمة‭ ‬عشق‭ ‬آباد،‭ ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬سموه‭ ‬مأدبة‭ ‬الغداء‭ ‬التي‭ ‬أقامها‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬التركماني‭ ‬لرؤساء‭ ‬الدول‭ ‬ورؤساء‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭. ‬

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