بتكليف من الملك.. الشيخ فيصل بن راشد يشارك في منتدى الاحتفال بالذكرى الـ300 لميلاد الشاعر مخدوم قولي فراغي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، شارك سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، في منتدى رؤساء الدول للاحتفال بالذكرى الـ300 لميلاد الشاعر والمفكر التركماني مخدوم قولي فراغي، الذي اقيم أمس في العاصمة عشق آباد تحت رعاية فخامة الرئيس سردار بردي محمدوف رئيس تركمانستان.
ونقل سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة تحيات صاحب الجلالة الملك المعظم إلى فخامة رئيس تركمانستان الشقيقة، مؤكدا ما يوليه جلالة الملك المعظم من اهتمام كبير بدعم العلاقات بين مملكة البحرين وتركمانستان وتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات.
وأعرب سمو الشيخ فيصل خلال الكلمة التي ألقاها في المنتدى الفكري عن اعتزازه بالمشاركة نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، كما أكد حرص مملكة البحرين على الاحتفاء بالفكر والثقافة باعتبارها رافدا حيويا في تأكيد التواصل والتقارب الإنساني التي تسهم في تعزيز التفاهم والتعايش والتواصل مع مختلف الشعوب والثقافات، مما يرسي أسس السلام والاستقرار.
هذا وأشاد سموه بالثقافة الثرية في تركمانستان وإسهاماتها في الحضارة الإنسانية وما يمثله الشاعر التركماني فراغي من انعكاس للجذور التاريخية العريقة للتراث الثقافي، مهنئا فخامة الرئيس والشعب التركماني الشقيق بنجاح هذا المنتدى ودوره في تسليط الضوء على الحركة الفكرية والأدبية.
وعلى هامش المنتدى حضر سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة حفل الاستقبال الذي أقامه فخامة الرئيس سردار بردي محمدوف في مبنى غرفة تجارة وصناعة تركمنستان بالعاصمة عشق آباد، كما حضر سموه مأدبة الغداء التي أقامها فخامة الرئيس التركماني لرؤساء الدول ورؤساء الوفود المشاركة في المنتدى.
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