Saturday, 12 October 2024 03:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بتكليف من الملك.. الشيخ فيصل بن راشد يشارك في منتدى الاحتفال بالذكرى الـ300 لميلاد الشاعر مخدوم قولي فراغي

10/11/2024 7:14:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بتكليف‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬شارك‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬رؤساء‭ ‬الدول‭ ‬للاحتفال‭ ‬بالذكرى‭ ‬الـ300‭ ‬لميلاد‭ ‬الشاعر‭ ‬والمفكر‭ ‬التركماني‭ ‬مخدوم‭ ‬قولي‭ ‬فراغي،‭ ‬الذي‭ ‬اقيم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬عشق‭ ‬آباد‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬سردار‭ ‬بردي‭ ‬محمدوف‭ ‬رئيس‭ ‬تركمانستان‭.‬

ونقل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬تحيات‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬رئيس‭ ‬تركمانستان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬كبير‭ ‬بدعم‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتركمانستان‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

وأعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬خلال‭ ‬الكلمة‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬الفكري‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالمشاركة‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بالفكر‭ ‬والثقافة‭ ‬باعتبارها‭ ‬رافدا‭ ‬حيويا‭ ‬في‭ ‬تأكيد‭ ‬التواصل‭ ‬والتقارب‭ ‬الإنساني‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التفاهم‭ ‬والتعايش‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الشعوب‭ ‬والثقافات،‭ ‬مما‭ ‬يرسي‭ ‬أسس‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭.‬

هذا‭ ‬وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بالثقافة‭ ‬الثرية‭ ‬في‭ ‬تركمانستان‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬في‭ ‬الحضارة‭ ‬الإنسانية‭ ‬وما‭ ‬يمثله‭ ‬الشاعر‭ ‬التركماني‭ ‬فراغي‭ ‬من‭ ‬انعكاس‭ ‬للجذور‭ ‬التاريخية‭ ‬العريقة‭ ‬للتراث‭ ‬الثقافي،‭ ‬مهنئا‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬والشعب‭ ‬التركماني‭ ‬الشقيق‭ ‬بنجاح‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الحركة‭ ‬الفكرية‭ ‬والأدبية‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬المنتدى‭ ‬حضر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حفل‭ ‬الاستقبال‭ ‬الذي‭ ‬أقامه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬سردار‭ ‬بردي‭ ‬محمدوف‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬تركمنستان‭ ‬بالعاصمة‭ ‬عشق‭ ‬آباد،‭ ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬سموه‭ ‬مأدبة‭ ‬الغداء‭ ‬التي‭ ‬أقامها‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬التركماني‭ ‬لرؤساء‭ ‬الدول‭ ‬ورؤساء‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN11102024000055011008ID1108771700

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث