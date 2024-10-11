رئيس الشورى: البحرين تدعم الأمن والسلام لتحقيق النماء والازدهار في دول العالم كافة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ (‬الأربعاء‭)‬،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتورة‭ ‬جهاد‭ ‬عبدالله‭ ‬الفاضل،‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬وكريمة‭ ‬محمد‭ ‬العباسي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس،‭ ‬ستيفن‭ ‬كريغ‭ ‬بوندي،‭ ‬سفير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ونوَّه‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬والشراكات‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وما‭ ‬يجمع‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬روابط‭ ‬صداقة‭ ‬تاريخية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالحرص‭ ‬والسعي‭ ‬المتواصل‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬للدفع‭ ‬بمسارات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اتفاقية‭ ‬التكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ ‬الشامل،‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المجالات‭ ‬التنموية‭ ‬والحيوية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬لما‭ ‬تمثله‭ ‬من‭ ‬انعكاس‭ ‬للدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬والسياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬على‭ ‬الجميع‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬ستيفن‭ ‬كريغ‭ ‬بوندي،‭ ‬سفير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الأمريكية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وما‭ ‬شهدته‭ ‬مسارات‭ ‬العمل‭ ‬والشراكة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬من‭ ‬تطوّر‭ ‬ونماء‭ ‬طوال‭ ‬العقود‭ ‬الماضية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ ‬الشامل‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬تؤكد‭ ‬مضي‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون،‭ ‬والعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استدامة‭ ‬السلام‭ ‬العالمي‭ ‬واستقرار‭ ‬المنطقة‭.‬

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