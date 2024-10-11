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اليونيفيل تؤكد أنها تواجه خطرا شديدا بعد هجوم إسرائيلي جديد استهدف قواتها

10/11/2024 7:14:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - ‬الوكالات‭: ‬أكدت‭ ‬قوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المؤقتة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ (‬يونيفيل‭) ‬أمس‭ ‬إصابة‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬عناصرها‭ ‬في‭ ‬انفجارين‭ ‬قرب‭ ‬نقطة‭ ‬مراقبة‭ ‬حدودية،‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬خلال‭ ‬يومين،‭ ‬محذّرة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬قواتها‭ ‬تواجه‭ ‬‮«‬خطرا‭ ‬شديدا‮»‬‭.‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬غداة‭ ‬إصابة‭ ‬جنديين‭ ‬إندونيسيين‭ ‬من‭ ‬القبعات‭ ‬الزرق‭ ‬بجروح‭ ‬بإطلاق‭ ‬نار‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مقر‭ ‬اليونيفيل‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬تنديدا‭ ‬دوليا،‭ ‬واعتبرت‭ ‬روما‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يرقى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬القوة‭ ‬الأممية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬تعرّض‭ ‬المقرّ‭ ‬العام‭ ‬لليونيفيل‭ ‬في‭ ‬الناقورة‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ (‬الجمعة‭) ‬لانفجارات‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬خلال‭ ‬48‭ ‬ساعة‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬‮«‬أصيب‭ ‬جنديان‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬بعد‭ ‬وقوع‭ ‬انفجارين‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬برج‭ ‬مراقبة‮»‬‭.‬

وحذرّت‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬الحوادث‭ ‬تضع‭ ‬قوات‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭... ‬في‭ ‬خطر‭ ‬شديد‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬تحدّثت‭ ‬عن‭ ‬انهيار‭ ‬‮«‬عدة‭ ‬جدران‭ ‬حماية‭ ‬في‭ ‬موقعنا‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬رقم‭ ‬1‭-‬31،‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الخط‭ ‬الأزرق‭ ‬في‭ ‬اللبونة،‭ ‬عندما‭ ‬اصطدمت‭ ‬جرافة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بمحيط‭ ‬الموقع‭ ‬وتحركت‭ ‬دبابات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭ ‬الجمعة‭. ‬

وأوضحت‭ ‬متحدثة‭ ‬باسم‭ ‬اليونيفيل‭ ‬أن‭ ‬كلا‭ ‬الجنديين‭ ‬من‭ ‬الكتيبة‭ ‬السريلانكية‭. ‬

كانت‭ ‬قوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المؤقتة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ (‬يونيفيل‭) ‬اتهمت‭ ‬الخميس‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬وتجهيزات‭ ‬عائدة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭.‬

ويعدّ‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬الأخطر‭ ‬الذي‭ ‬تبلغ‭ ‬عنه‭ ‬اليونيفيل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التصعيد‭ ‬الراهن‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭. ‬

ودعت‭ ‬قوات‭ ‬اليونيفيل‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬نحو‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬جندي‭ ‬حفظ‭ ‬سلام‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد‭ ‬الحادّ‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله،‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬تبادل‭ ‬الطرفين‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭. ‬

وأكّد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬أمس‭ ‬أنّ‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬عدم‭ ‬تكرار‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬اليونيفيل‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬مشدّدا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبول‮»‬‭. ‬

واستدعت‭ ‬فرنسا‭ ‬أمس‭ ‬سفير‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬وقالت‭ ‬خارجيتها‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬تشكل‭ ‬انتهاكات‭ ‬خطيرة‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬وينبغي‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬فورا‮»‬،‭ ‬مضيفة‭: ‬‮«‬على‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ان‭ ‬تقدم‭ ‬تفسيرا‮»‬‭. ‬

ورأى‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإيطالي‭ ‬غويدو‭ ‬كروسيتو‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الأعمال‭ ‬العدائية‭ ‬المتكررة‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ضد‭ ‬مقر‭ ‬اليونيفيل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ترقى‭ ‬إلى‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬وتمثّل‭ ‬بالتأكيد‭ ‬انتهاكات‭ ‬خطرة‭ ‬للغاية‭ ‬لقواعد‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬الوزير‭: ‬‮«‬طلبنا‭ ‬إيضاحات‭ ‬بشأن‭ ‬الحوادث‭ ‬التي‭ ‬وقعت‮»‬‭. ‬

ورأت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسبانية‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬‮«‬انتهاك‭ ‬خطر‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‮»‬،‭ ‬مطالبة‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬بضمان‮»‬‭ ‬أمن‭ ‬القبعات‭ ‬الزرق‭. ‬

وتعتزم‭ ‬باريس‭ ‬وروما‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬للدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬الأربع‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬اليونيفيل،‭ ‬وهي‭ ‬فرنسا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬وإسبانيا‭ ‬وإيرلندا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الجيوش‭ ‬الفرنسية‭ ‬الخميس‭. ‬

وقالت‭ ‬لما‭ ‬فقيه‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬قوات‭ ‬اليونيفيل‭ ‬لا‭ ‬تعيق‭ ‬عمل‭ ‬قوات‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تعيق‭ ‬أيضا‭ ‬قدرة‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬أمس‭ ‬الحاجة‭ ‬إليها‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭: ‬يجب‭ ‬‮«‬السماح‭ ‬لبعثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بالوفاء‭ ‬بواجباتها‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وكذلك‭ ‬بمهامها‭ ‬الإنسانية‮»‬‭.‬

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