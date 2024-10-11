مسؤول أممي: أزمة النزوح في لبنان ((كارثية)) والدعم الحالي ضئيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حذّر‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬نزوح‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬‮«‬كارثي‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الدعم‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬الاحتياجات‮»‬،‭ ‬وسط‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬يومي‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوعين‭. ‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬عثمان‭ ‬البلبيسي‭ ‬‮«‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الموجة‭ ‬من‭ ‬النزوح،‭ ‬نرى‭ ‬احتياجات‭ ‬ضخمة‭... ‬الوضع‭ ‬كارثي‮»‬‭. ‬

كثّفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬غاراتها‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬23‭ ‬سبتمبر،‭ ‬مستهدفة‭ ‬ما‭ ‬تقول‭ ‬إنها‭ ‬بنى‭ ‬تحتية‭ ‬ومنشآت‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وشرقه‭ ‬وضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية‭. ‬

ومذاك،‭ ‬أدى‭ ‬القصف‭ ‬المتواصل‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1200‭ ‬شخص‭ ‬ونزوح‭ ‬قرابة‭ ‬مليون‭ ‬آخرين‭. ‬

وقال‭ ‬البلبيسي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬لبيروت‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬لبنان‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الدعم‭. ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ضئيل‭ ‬ولا‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬الاحتياجات‮»‬‭. ‬

بدأت‭ ‬المواجهات‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬غداة‭ ‬اندلاع‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬مع‭ ‬فتح‭ ‬الحزب‭ ‬اللبناني‭ ‬‮«‬جبهة‭ ‬إسناد‮»‬‭ ‬للقطاع‭. ‬

وأوضح‭ ‬عثمان‭ ‬البلبيسي‭ ‬أن‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬‮«‬تحققت‭ ‬وتتبعت‮»‬‭ ‬نحو‭ ‬690‭ ‬ألف‭ ‬نازح‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬آخرين‭ ‬غادروا‭ ‬البلاد،‭ ‬كثير‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬المجاورة‭. ‬

ووفق‭ ‬الحكومة‭ ‬والمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة،‭ ‬يعيش‭ ‬نحو‭ ‬ربع‭ ‬النازحين‭ (‬أكثر‭ ‬من‭ ‬185‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭) ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬إيواء‭ ‬رسمية‭ ‬مثل‭ ‬المدارس‭. ‬

وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬إن‭ ‬ربعا‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬استأجروا‭ ‬مساكن،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يعيش‭ ‬نحو‭ ‬47‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬‮«‬أماكن‭ ‬مُضيفة‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬يقيم‭ ‬كثير‭ ‬منهم‭ ‬لدى‭ ‬أقاربهم،‭ ‬فيما‭ ‬ينام‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬وليس‭ ‬لديهم‭ ‬مكان‭ ‬يذهبون‭ ‬إليه‭. ‬

وقال‭ ‬البلبيسي‭ ‬‮«‬من‭ ‬المحزن‭ ‬حقا‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬هذا‭ (‬النزوح‭) ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬لبنان‮»‬،‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬عانى‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬أهلية‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1975‭ ‬و1990،‭ ‬ونزاع‭ ‬دام‭ ‬نحو‭ ‬شهر‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬عام‭ ‬2006‭. ‬

وأضاف،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬الدخان‭ ‬يتصاعد‭ ‬جراء‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت،‭ ‬أن‭ ‬السكان‭ ‬فروا‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬‮«‬بلا‭ ‬شيء،‭ ‬نتيجة‭ ‬للخوف،‭ ‬والآن‭ ‬عليهم‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬البلبيسي‭ ‬أنّ‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ناشدت‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لتوفير‭ ‬426‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لمعالجة‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬المقبلة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬32‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬لمساعدة‭ ‬نحو‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭. ‬

وذكر‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬أمس‭ ‬أنّ‭ ‬المناشدة‭ ‬جمعت‭ ‬12‭ ‬بالمائة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬هدفها،‭ ‬أي‭ ‬51‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬

يشهد‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬2019‭ ‬انهيارا‭ ‬اقتصاديا‭ ‬متماديا‭ ‬باتت‭ ‬خلاله‭ ‬غالبية‭ ‬السكان‭ ‬تحت‭ ‬خط‭ ‬الفقر‭ ‬مع‭ ‬عجز‭ ‬الدولة‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬أبسط‭ ‬الخدمات‭. ‬

وقال‭ ‬عثمان‭ ‬البلبيسي‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬مساهماتهم‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬هذا‭ (‬النزوح‭) ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭. ‬