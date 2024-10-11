الأهلي يستغني عن مهاجمه البرازيلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
استغنى مجلس إدارة النادي الأهلي عن المحترف البرازيلي جوليو فيتور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي، وذلك بعد توصية فنية من مدرب الفريق الإسباني أنخيل لوبيز.
وحصل الملحق الرياضي في «أخبار الخليج» على معلومات مؤكدة تفيد بأن عملية الاستغناء عن اللاعب البرازيلي جاءت لعدم القناعة بمستواه الفني، ومن المنتظر أن يستبدله الجهاز التدريبي بمهاجم برازيلي آخر تتم مفاوضاته في الوقت الراهن، وقد وصلت عملية التفاوض إلى مراحلها النهائية في انتظار إعلان إتمام الصفقة بشكل نهائي.
ويحتل الأهلي المركز الثامن على سلم الترتيب العام لأندية دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم برصيد 3 نقاط، وذلك بعد مرور جولتين.
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