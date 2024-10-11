Saturday, 12 October 2024 03:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأهلي يستغني عن مهاجمه البرازيلي

10/11/2024 7:14:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

استغنى‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬عن‭ ‬المحترف‭ ‬البرازيلي‭ ‬جوليو‭ ‬فيتور‭ ‬لاعب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬توصية‭ ‬فنية‭ ‬من‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الإسباني‭ ‬أنخيل‭ ‬لوبيز‭. ‬

وحصل‭ ‬الملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬مؤكدة‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬عملية‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬اللاعب‭ ‬البرازيلي‭ ‬جاءت‭ ‬لعدم‭ ‬القناعة‭ ‬بمستواه‭ ‬الفني،‭ ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يستبدله‭ ‬الجهاز‭ ‬التدريبي‭ ‬بمهاجم‭ ‬برازيلي‭ ‬آخر‭ ‬تتم‭ ‬مفاوضاته‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬وقد‭ ‬وصلت‭ ‬عملية‭ ‬التفاوض‭ ‬إلى‭ ‬مراحلها‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬إعلان‭ ‬إتمام‭ ‬الصفقة‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭.‬

ويحتل‭ ‬الأهلي‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬على‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬لأندية‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬جولتين‭.‬

MENAFN11102024000055011008ID1108771691

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث