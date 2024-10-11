الأهلي يستغني عن مهاجمه البرازيلي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

استغنى‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬عن‭ ‬المحترف‭ ‬البرازيلي‭ ‬جوليو‭ ‬فيتور‭ ‬لاعب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬توصية‭ ‬فنية‭ ‬من‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الإسباني‭ ‬أنخيل‭ ‬لوبيز‭. ‬

وحصل‭ ‬الملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬مؤكدة‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬عملية‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬اللاعب‭ ‬البرازيلي‭ ‬جاءت‭ ‬لعدم‭ ‬القناعة‭ ‬بمستواه‭ ‬الفني،‭ ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يستبدله‭ ‬الجهاز‭ ‬التدريبي‭ ‬بمهاجم‭ ‬برازيلي‭ ‬آخر‭ ‬تتم‭ ‬مفاوضاته‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬وقد‭ ‬وصلت‭ ‬عملية‭ ‬التفاوض‭ ‬إلى‭ ‬مراحلها‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬إعلان‭ ‬إتمام‭ ‬الصفقة‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭.‬

ويحتل‭ ‬الأهلي‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬على‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬لأندية‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬جولتين‭.‬