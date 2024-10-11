اليويفا يفرض عقوبات على لاتسيو وأتلتيكو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس - (رويترز): قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أمس الجمعة إنه فرض عقوبات على فريقي لاتسيو الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني بسبب السلوك العنصري لجماهير الفريقين في المسابقات الأوروبية.
وقال اليويفا إنه سيتم إغلاق قطاعين في المدرج الشمالي لملعب لاتسيو في مباراة الفريق الأوروبية المقبلة على ملعبه، التي من المقرر أن تكون أمام بورتو البرتغالي في السابع من نوفمبر المقبل بعد التصرفات العنصرية لبعض جماهيره خلال الفوز 4-1 على نيس الفرنسي الأسبوع الماضي.
كما تم تغريم لاتسيو بمبلغ 45 ألف يورو (49230 دولارا) بسبب هذه المخالفة، مع إيقاف تنفيذ عقوبة أخرى بإغلاق الملعب جزئيا مباراة واحدة.
وقال اليويفا: «تم تعليق الإغلاق الجزئي للملعب خلال فترة اختبار مدتها عام واحد».
كما تم تغريم أتلتيكو بمبلغ 30 ألف يورو مع إيقاف تنفيذ بيع تذاكر لجماهيره خارج ملعبه مباراة واحدة في البطولات الأوروبية مدة عام واحد.
وأظهرت جماهير أتلتيكو تصرفات «عنصرية أو تمييزية» خلال خسارة فريقها 4-صفر من بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.
كما منع أندرلخت البلجيكي من بيع تذاكر لجماهيره خارج ملعبه لمباراته في الدوري الأوروبي أمام فريق آر.إف.إس في لاتفيا في السابع من نوفمبر بعدما قرر اليويفا تطبيق «الإجراء التأديبي المعلق الذي فرض في 21 أكتوبر 2022 لإشعال الألعاب النارية وإلقاء الأشياء وأعمال التخريب واضطرابات الجماهير».
MENAFN11102024000055011008ID1108771682
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.