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اليويفا يفرض عقوبات على لاتسيو وأتلتيكو

10/11/2024 7:14:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬اليويفا‭) ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬إنه‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬فريقي‭ ‬لاتسيو‭ ‬الإيطالي‭ ‬وأتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬بسبب‭ ‬السلوك‭ ‬العنصري‭ ‬لجماهير‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الأوروبية‭.‬

وقال‭ ‬اليويفا‭ ‬إنه‭ ‬سيتم‭ ‬إغلاق‭ ‬قطاعين‭ ‬في‭ ‬المدرج‭ ‬الشمالي‭ ‬لملعب‭ ‬لاتسيو‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الفريق‭ ‬الأوروبية‭ ‬المقبلة‭ ‬على‭ ‬ملعبه،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أمام‭ ‬بورتو‭ ‬البرتغالي‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭ ‬بعد‭ ‬التصرفات‭ ‬العنصرية‭ ‬لبعض‭ ‬جماهيره‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬4‭-‬1‭ ‬على‭ ‬نيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تغريم‭ ‬لاتسيو‭ ‬بمبلغ‭ ‬45‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ (‬49230‭ ‬دولارا‭) ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬المخالفة،‭ ‬مع‭ ‬إيقاف‭ ‬تنفيذ‭ ‬عقوبة‭ ‬أخرى‭ ‬بإغلاق‭ ‬الملعب‭ ‬جزئيا‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭.‬

وقال‭ ‬اليويفا‭: ‬‮«‬تم‭ ‬تعليق‭ ‬الإغلاق‭ ‬الجزئي‭ ‬للملعب‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬اختبار‭ ‬مدتها‭ ‬عام‭ ‬واحد‮»‬‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تغريم‭ ‬أتلتيكو‭ ‬بمبلغ‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬مع‭ ‬إيقاف‭ ‬تنفيذ‭ ‬بيع‭ ‬تذاكر‭ ‬لجماهيره‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأوروبية‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬واحد‭.‬

وأظهرت‭ ‬جماهير‭ ‬أتلتيكو‭ ‬تصرفات‭ ‬‮«‬عنصرية‭ ‬أو‭ ‬تمييزية‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬خسارة‭ ‬فريقها‭ ‬4-صفر‭ ‬من‭ ‬بنفيكا‭ ‬البرتغالي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

كما‭ ‬منع‭ ‬أندرلخت‭ ‬البلجيكي‭ ‬من‭ ‬بيع‭ ‬تذاكر‭ ‬لجماهيره‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه‭ ‬لمباراته‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬آر‭.‬إف‭.‬إس‭ ‬في‭ ‬لاتفيا‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬بعدما‭ ‬قرر‭ ‬اليويفا‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬الإجراء‭ ‬التأديبي‭ ‬المعلق‭ ‬الذي‭ ‬فرض‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022‭ ‬لإشعال‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬وإلقاء‭ ‬الأشياء‭ ‬وأعمال‭ ‬التخريب‭ ‬واضطرابات‭ ‬الجماهير‮»‬‭.‬

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