سوريا تفوز على طاجيكستان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
دمشق - (أ ف ب): فاز منتخب سوريا لكرة القدم على طاجيكستان 1-0، أمس الجمعة في افتتاح النسخة الخمسين من دورة كأس ملك تايلاند الودية. وسجل هدف الفوز محمد عثمان في الدقيقة 35.
وتلعب لاحقا تايلاند مع الفلبين على أن يلتقي الفائز منهما مع سوريا على لقب الدورة الإثنين المقبل.
وهذا الفوز الثالث لمنتخب سوريا بقيادة مدربه الجديد الإسباني خوسيه لانا، بعد فوزه الشهر الفائت على الهند 3-0 وموريشيوس 2-0 بدورة الهند الودية.
وبعد إخفاقه بالتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات مونديال 2026، سيتابع منتخب سوريا مشوراه في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا 2027 بين مارس 2025 ومارس 2026.
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