سوريا تفوز على طاجيكستان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

دمشق‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬فاز‭ ‬منتخب‭ ‬سوريا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬طاجيكستان‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬النسخة‭ ‬الخمسين‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬كأس‭ ‬ملك‭ ‬تايلاند‭ ‬الودية‭. ‬وسجل‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬محمد‭ ‬عثمان‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬35‭.‬

وتلعب‭ ‬لاحقا‭ ‬تايلاند‭ ‬مع‭ ‬الفلبين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬الفائز‭ ‬منهما‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الدورة‭ ‬الإثنين‭ ‬المقبل‭.‬

وهذا‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬لمنتخب‭ ‬سوريا‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الإسباني‭ ‬خوسيه‭ ‬لانا،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الشهر‭ ‬الفائت‭ ‬على‭ ‬الهند‭ ‬3‭-‬0‭ ‬وموريشيوس‭ ‬2‭-‬0‭ ‬بدورة‭ ‬الهند‭ ‬الودية‭.‬

وبعد‭ ‬إخفاقه‭ ‬بالتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026،‭ ‬سيتابع‭ ‬منتخب‭ ‬سوريا‭ ‬مشوراه‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المزدوجة‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭ ‬بين‭ ‬مارس‭ ‬2025‭ ‬ومارس‭ ‬2026‭.‬



