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15 شهيدا في قصف للاحتلال على بلدة جباليا شمال قطاع غزة

10/11/2024 7:09:41 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- استشهد 15 مواطنا، وأصيب عشرات آخرون، مساء اليوم الجمعة، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وقال مراسلنا"، أكثر من 15 شهيدا وعشرات الإصابات والمفقودين، نتيجة قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على منازل بجباليا البلد شمال قطاع غزة".

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