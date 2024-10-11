15 شهيدا في قصف للاحتلال على بلدة جباليا شمال قطاع غزة
التاريخ
10/11/2024 7:09:41 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
غزة/PNN- استشهد 15 مواطنا، وأصيب عشرات آخرون، مساء اليوم الجمعة، في قصف طيران
الاحتلال الإسرائيلي على بلدة جباليا شمال قطاع غزة.
وقال مراسلنا"، أكثر من 15 شهيدا وعشرات الإصابات والمفقودين، نتيجة قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على منازل بجباليا البلد شمال قطاع غزة".
MENAFN11102024000205011050ID1108771621
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.