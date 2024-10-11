مسؤولون بالأمم المتحدة يناقشون قضايا دولية خلال الإيجاز الصحفي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الاول ( بترا ) - أطلع المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، عددًا من المسؤولين على أبرز القضايا العالمية خلال الإيجاز الصحفي اليومي.

وتضمنت القضايا أحداثًا مهمة من مختلف المناطق، بما في ذلك لبنان وسوريا والأرض الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى سفر الأمين العام إلى فيينتيان ونائب الأمين العام إلى باكو، فضلاً عن الأوضاع في السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وميانمار، وحماية الأطفال بمناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية.

وبخصوص الوضع في لبنان، أشار الاجتماع إلى تصريح قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) التي أفادت بإصابة اثنين من رجال حفظ السلام جراء قصف دبابة ميركافا تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لبرج مراقبة في مقر اليونيفيل في الناقورة.

وأكدت يونيفيل أن الإصابات لم تكن خطيرة، إلا أن رجال حفظ السلام لا يزالون في المستشفى لتلقي العلاج.

وتناول الاجتماع جهود منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، حيث قامت بتسليم 33 طناً من الإمدادات الطبية إلى وزارة الصحة اللبنانية بما في ذلك مجموعات الصحة الطارئة لضمان ولادة آمنة للنساء الحوامل، بالإضافة إلى الأدوية الأساسية.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أوضح الاجتماع أن الزملاء من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركائها يواصلون دعم الوافدين الجدد عبر خمس نقاط حدودية.

وأفادت مفوضية الأمم المتحدة وشركاؤها بتوزيع مواد إغاثية على أكثر من 250 ألف شخص عند نقاط العبور، متضمنة مستلزمات النظافة، والبطانيات، وملابس الشتاء، والطعام والمياه.

وأكد الاجتماع إنشاء مكتب مساعدة عند نقطة العبور لتنظيم الاستشارات القانونية والمساعدة للقادمين الجدد بالشراكة مع الهلال الأحمر العربي السوري.

وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، تمت الإشارة إلى جهود مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، حيث حاول فريق من المكتب، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وخدمة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام، الوصول إلى مستشفى كمال عدوان في شمال غزة. جاء ذلك بعد أوامر إسرائيلية بإخلائه، رغم أنهم تلقوا تأكيدات بتسهيل مهمتهم عالية الخطورة، أمرتهم القوات الإسرائيلية بالانتظار لمدة خمس ساعات عند نقطة احتجاز جنوب جباليا بسبب شدة القتال في الجوار.

--(بترا )

ع ط

11/10/2024 17:07:42