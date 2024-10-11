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مندوب الكويت الدائم في جنيف: عدوان الاحتلال على لبنان يستدعي وقفة دولية صارمة

10/11/2024 2:35:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 11 - 10 (كونا) -- قال المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على لبنان واستمرار قصفه قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) يمثلان "انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والأممية وانتهاكا فاضحا للسيادة اللبنانية" ما يستدعي "وقفة دولية صارمة".
وحمل السفير الهين في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة ختام الدورة ال57 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف مجلس الأمن والمجتمع الدولي "مسؤولية اتخاذ مواقف حازمة لإيقاف هذه الاعتداءات السافرة على لبنان" خاصة بعد الضربات الأخيرة التي استهدفت قلب العاصمة اللبنانية (بيروت) قائلا إن "السكوت عن هذه الجرائم يقوض مصداقية الأمم المتحدة ويضرب سمعتها في الصميم".
واستنكر السفير الهين بشدة كذلك الحملة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش واعتباره "شخصا غير مرغوب فيه" إلى جانب حملات الاحتلال التي تستهدف مسؤولي المنظمات الأممية "لمجرد نقلهم الحقائق حول الأوضاع المأساوية في قطاع غزة".
ووصف مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ب"الجمود" معربا عن أمله في أن تكون دورات المجلس المقبلة "أقل تسييسا للقرارات وأكثر دعما للآليات الفعالة لحماية حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الشنيعة في كل من غزة ولبنان وغيرها من المناطق المتضررة بالحروب".
وفي هذا السياق أكد السفير الهين التزام دولة الكويت بتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية عبر الجسر الجوي إلى غزة والسودان والدول المتضررة من الحروب وعلى الدور الدبلوماسي الفعال في السعي لإيجاد حلول سياسية للأزمات بما في ذلك الأزمة الحالية في السودان.
كما نوه المندوب الدائم بالدور الدبلوماسي البارز الذي لعبته دولة الكويت ضمن المجموعة العربية ومجموعة دول مجلس التعاون الخليجي في مجلس حقوق الإنسان لإيقاف الإبادة الجماعية في غزة والتصدي لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي تحويل لبنان إلى "غزة أخرى".
وأجرى السفير الهين سلسلة من اللقاءات مع عدد من الشخصيات البارزة من بينها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا إيغر والرئيس التنفيذي والأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباغين إضافة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.
وجاءت هذه اللقاءات في إطار الجهود الدبلوماسية ضمن مجموعة الدول العربية ومجموعة دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون الدولي وتسليط الضوء على الجوانب الإنسانية للأزمات في المنطقة.
وصادق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته ال57 على عدد من القرارات بشأن تعزيز قدرات بعض الدول في تعزيز حقوق الإنسان كاليمن والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى إلى جانب قرارات تعنى بمناهضة التمييز العنصري في حين غابت الأزمتان في فلسطين ولبنان عن القرارات الصادرة عن المجلس.
وجدد المجلس ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة وقرر كذلك تمديد ولاية بعض الخبراء المستقلين والمقررين الخاصين ومنهم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان.
وكانت أعمال الدورة ال57 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان انطلقت في التاسع من سبتمبر الماضي واختتمت اليوم فيما تتواصل ولاية دولة الكويت إلى نهاية عام 2026.
وتأسس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2006 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة ويضم في عضويته 47 دولة يتم انتخابها دوريا لولاية مدتها ثلاث سنوات ويعتمد قراراته بالإجماع أو بالتصويت ولا تتمتع أي دولة فيه بحق النقض (فيتو). (النهاية)

ا م خ / م ع ع




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