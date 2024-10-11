ارتفاع أسعار الذهب بعد بيانات تدعم رهانات خفض معدلات الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم – نهاية تداولات الأسبوع – بعد أن دعمت البيانات الأخيرة الراهنات على خفض البنك الاحتياطي المركزي الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة الشهر المقبل، مع ترقب تقرير مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة للحصول على المزيد من التوجيهات.

وارتفعت سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.63% ليصل إلى 2656 دولارًا للأوقية، كذلك حققت أسعار العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة مكاسب بنسبة 0.7% لتصل إلى 2658.90 دولار للأوقية.

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وتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في شهريين، ما جعل السبيكة الذهبية محط اهتمام أكثر بالنسبة لحاملي العملات الآخرى.

وكانت البيانات قد أظهرت أمس ارتفاعًا في مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة أكثر قليلا من المتوقع خلال شهر سبتمبر الماضي، وزيادة في طلبات إعانة البطالة لتصل إلى 258 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 5 أكتوبر الجاري، مقابل التوقعات التي بلغت 230 ألف طلب.

وتتجه الأنظار في الوقت الحالي صوب بيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، والتي في حال جاءت ضعيفة فإن الزخم على الذهب قد يواصل صعوده، وفقا لشبكة“سي إن بي سي” الأمريكيةالاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية.

وتتوقع الأسواق في الوقت الحالي فرصة بنسبة 84.4% لخفض البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث تقلص معدلات الفائدة المنخفضة التكلفة البديلة لامتلاك السبائك الذهبية.

وكان المحللون قد نوهوا إلى أن التصعيد في الوضع بمنطقة الشرق الأوسط قد يدعم الذهب بصورة أكبر، الذي يعد ملاذًا آمنًا خلال أوقات الاضطرابات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الآخرى، ارتفع سعر الفضة خلال التعاملات الفورية بنسبة 0.35% ليصل إلى 31.35 دولار للأوقية، كما قفز سعر البلاتين بنسبة 0.74% ليصل إلى 983.40 دولارللأوقية، ويتجه المعدنان إلى الانخفاض على مدار الأسبوع.

كذلك قفز البلاديوم بنسبة 0.49% ليصل إلى 1077.50 دولار للأوقية.