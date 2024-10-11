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روسيا تصادر الأرصدة المحلية لبنك جيه بي مورجان

10/11/2024 2:29:53 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قضت محكمة روسية بالحجز على أرصدة بنك“جيه بي مورجان” لتعويض بنك“VTB” المحلي المملوك للدولة عن حجز أرصدته في الخارج نتيجة العقوبات الغربية ضد موسكو.

تضمن قرار الحجز كافة أرصدة المقرض الأمريكي في كافة الحسابات داخل الأراضي الروسية، باستثناء حسابات من فئة يُطلق عليها“سي” والتي لا يُمكن تحويل أي أموال منها للخارج.

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بلغ إجمالي الأرصدة المتحفظ عليها 155.8 مليون دولار، وسبق وقال“جيه بي مورجان” إن قيمة التعويضات في القضايا المرفوعة ضده في روسيا أكبر من قيمة الأصول التابعة له هناك.

وأظهر ملف الدعوى أن القضية رُفعت في السابع من أكتوبر الجاري، ويختصم فيها بنك“في تي بي” تسعة كيانات تابعة لنظيره الأمريكي، منها ذراعه الروسية“جيه بي مورجان إنترناشيونال”.

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