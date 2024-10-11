روسيا تصادر الأرصدة المحلية لبنك جيه بي مورجان

(MENAFN
- Al-Borsa News) قضت محكمة روسية بالحجز على أرصدة بنك“جيه بي مورجان” لتعويض بنك“VTB” المحلي المملوك للدولة عن حجز أرصدته في الخارج نتيجة العقوبات الغربية ضد موسكو.
تضمن قرار الحجز كافة أرصدة المقرض الأمريكي في كافة الحسابات داخل الأراضي الروسية، باستثناء حسابات من فئة يُطلق عليها“سي” والتي لا يُمكن تحويل أي أموال منها للخارج.
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بلغ إجمالي الأرصدة المتحفظ عليها 155.8 مليون دولار، وسبق وقال“جيه بي مورجان” إن قيمة التعويضات في القضايا المرفوعة ضده في روسيا أكبر من قيمة الأصول التابعة له هناك.
وأظهر ملف الدعوى أن القضية رُفعت في السابع من أكتوبر الجاري، ويختصم فيها بنك“في تي بي” تسعة كيانات تابعة لنظيره الأمريكي، منها ذراعه الروسية“جيه بي مورجان إنترناشيونال”.
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